Avantasia confirma su primera visita a León

León, Gto. (OEM-Informex). Lo que parecía un sueño se ha convertido en realidad. Avantasia, la legendaria banda de power metal creada por Tobias Sammet, llegará a León para promocionar su más reciente álbum, “A Paranormal Evening with the Moonflower Society”, considerado uno de los mejores discos logrados en 2022 en el mundo del metal.

Avantasia parece tener un ritual ya muy hecho, pues cada que lanza un nuevo disco, lo que sigue le sigue a éste es hacer una gira mundial y en donde México ha sido considerado al menos en las últimas seis ocasiones que el súper grupo de Tobias Sammet ha lanzado placas musicales.

Sin embargo, ahora la gira de Tobias Sammet incluyó cinco fechas por México y en donde León, Guanajuato, fue seleccionado como uno de los lugares en donde habrá de presentarse parte del “A Paranormal Evening with the Moonflower Society”.

Para quien no conoce a Avantasia, se preguntará ¿qué tiene de especial este grupo? Se parte justo de eso, que no es un grupo, sino un súper grupo, término que suele emplearse cuando miembros activos de otras bandas hacen una pausa para trabajar en un proyecto alterno, con el fin de grabar un material. Así es como en 1999, Tobias Sammet hace una pausa de su banda, Edguy, para crear el proyecto que él mismo bautizó como ópera metal. El primer trabajo que vio la luz fue “The metal opera” y un año después completado con “The metal opera II”.

El súper grupo que Sammet logró conformar estuvo integrado nada más ni nada menos que por Kai Hansen, de Gamma Ray y nasta entonces ex Helloween; André Matos, ex Angra y ex Shaaman; Rob Rock, ex Axel Rudi Pell, ex Angélica, ex Warrior, Driver e Impellitteri, así como y Michael Kiske, también hasta entonces un ex Helloween. Ese primer experimento fue un éxito y dejó con buen sabor de boca a los seguidores del power metal, pues en una misma agrupación estaban algunos de los máximos exponentes del género, sobre todo en la parte vocal.

Pasaron seis años para que Avantasia volviera a ponerse en pie

Y ahora el súper grupo estuvo conformado por Michael Kiske, Eric Singer, de Kiss; Alice Cooper; Rudolf Schenker de Scorpions; Kai Hansen y Henjo Richter, ambos de Gamma Ray, así como Bob Catley de Magnum, Jorn Lande, Roy Khan, ex-Kamelot, y muchos más, para dar forma a The Sacrecrow, que vio la luz en 2007.

The Wicked Symphony, Angel of Babylon, The Mistery of Time, Ghostlights y Moonglow siguieron en la lista de discos de Avantasia; precisamente con Moonglow, en 2019, fue la última vez que Tobias Sammet y compañía visitó México, con un sold out en la capital del país.

Vino la pandemia y en 2020 Tobias Sammet dio dos anuncios a sus fans: el primero, que su proyecto con Edguy seguía detenido, pues la banda seguía en pausa y la pandemia la había prolongado; sin embargo, adelantó que estaba preparando un material para Avantasia, el cual vio la luz en octubre de 2022 y “A Paranormal Evening with the Moonflower Society”.

Con todo ello bajo el brazo es como llega a León Avantasia, el próximo nueve de mayo, en el Foro del Lago de León, que habrá de vivir toda la atmósfera que suele respirarse, escucharse y saborearse en cada disco del súper grupo.

Además, ya han sido dados conocer los precios de los boletos. Habrá dos secciones, preferente y general, con un costo de $1,300 y $1,000, respectivamente, ambos más cargos. Incluso, ya pueden adquirirse en línea, a través del sistema Ticketnow, en la página https://bit.ly/40vhNSE.

Así, el concierto de Avantasia en León será uno de esos imperdibles y también de esos que para quien nunca ha vivido un show en vivo de ellos, vale la pena darse la oportunidad de presenciarlo, pues vale cada centavo que se vaya a invertir para ello. Garantizado.