Con retos, bromas, storytime y parodias Luis Méndez logra el éxito en TikTok

Luis Méndez considerado el creador número 3 en el ranking de shorts, trabaja arduamente día a día para lograr el éxito que ha tenido, ya que actualmente tiene 11 millones de seguidores en TikTok.

También le llegó la oportunidad de ser creador estrella de la plataforma Kwai con lo cual se dio a conocer en Argentina y Colombia.

“Hace justamente un año inicié en YouTube una plataforma que desde niño veía y soñaba, y que no me imaginaba lograr seis millones de seguidores en un año, además he colaborado con grandes artistas para mis redes sociales como: Camilo, Natti Natasha y Ana Barbara”, comentó.

Luis Méndez actualmente se encuentra realizando videos largos en YouTube, algo que no había hecho antes y que requiere más trabajo.

“Mi contenido siempre ha sido de videos cortos de 60 segundos, y ahora hacer un video de más de 15 minutos se ha vuelto un reto para poder entretener a mi comunidad”.

Al abrir su corazón para ser conocido más allá de su trabajo audiovisual, platicó “a veces pienso que mi locura viene desde que me caí de un segundo piso por querer imitar a Spiderman, es donde Luis nunca dejó de ser Luis, me gustaba participar en los concursos de la escuela, siempre quería formar un grupo de teatro, pero nadie me seguía, durante mi infancia en mi familia cuando llegaba la navidad me tocaba poner y organizar los bailes, es cuando mis papás sabían que me gustaba mucho estar frente al público”.

Continuó: “Durante un curso de verano una televisora local me invitó a conducir un programa, ya que había hecho una entrevista muy interesante y en ese momento descubrí que quería estudiar comunicación, pero ese sueño se hizo realidad tiempo después cuando ingrese a la universidad, con la pandemia me vi obligado a tener que trabajar en un banco, después renuncie, ahora digo gracias por que estoy convencido que todo pasa por algo, logré subir mi primer video original de comedia y mi vida cambió, ya que ahora trabajó en lo que me apasiona”.

Los influencers que lo inspiran para la creación de su contenido es Yuya y Juanpa Zurita. “Siempre veía sus videos y me identificaba con ellos”.

Sobre sus desafíos y satisfacciones, dijo “creo que el más grande es el mantener los pies en la tierra, no dejar que la fama influya en mi vida y escuchar a la gente decirme que le encanta mi contenido”.

Luis aseguró que tiene como meta conseguir la placa de diamante de YouTube, ya que siempre ha sido un sueño desde que la veía con sus youtubers favoritos.

Finalmente el talentoso creador digital, adelantó que le gustaría hacer doblaje y poder llegar a sus seguidores de forma presencial.