Amanda Miguel y Ana Victoria rinden homenaje a Diego Verdaguer con la gira “Siempre te amare”

León, Gto.- Después de casi dos meses del deceso de Diego Verdaguer y vivir su duelo Amanda Miguel y Ana Victoria continuarán con el legado de la familia, anunciaron la gira “Siempre Te Amaré Tour 2022″.

En honor a Diego

La intérprete de “Mentiras” fue la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje en el que se lee que con todo su amor y reconocimiento a la labor que Diego siempre hizo por su vida destacando el honor de ser su esposa.

Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira...#siempreteamarelagira #siempreteamarethetour pic.twitter.com/yhO3D7POOP — Amanda Miguel (@amandamiguels) March 23, 2022

“Por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste. Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio”.

Tour

La gira arrancará en el mes de agosto consta de 24 fechas todas en Estados Unidos, visitarán Stockton, San José California, Amarillo Texas, Portland Orlando, Miami Florida, San Diego California, San Antonio Texas y tienen planeado concluir en octubre en Kansas.

En la misma publicación anunció que Ana Victoria, la hija de ambos será quien la acompañe en los escenarios para honrarlo pues no había mejor cantante y persona que pudiera hacerlo.

“Después de todo lo vivido, tengo la certeza de que seguir adelante sería lo que por siempre mi padre hubiese querido para mi madre y para mí. Así que seguiremos, con mucha tristeza, sí, pero sólo así podremos atravesar el dolor que nos causa tu ausencia.”#siempreteamarethetour pic.twitter.com/IaofLjtaSm — Ana Victoria (@soyanavictoria) March 23, 2022

“No tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración: Nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo… por eso le he pedido me acompañe”.

Seguir

Por su parte Ana Victoria también utilizó sus redes sociales para anunciar la gira en honor a su padre con un mensaje bastante enternecedor.

“Después de todo lo vivido, tengo la certeza de que seguir adelante sería lo que por siempre mi padre hubiese querido para mi madre y para mí. Así que seguiremos, con mucha tristeza, sí, absoluta, pero solo así podremos atravesar el dolor que nos causa tu ausencia”.

Expresó que estar con el público les ayudará a sanar, todo en honor a Diego, a su voz a sus canciones y todo lo que fue y significa en sus vidas.

Esposa e hija, respectivamente realizaron una Basílica de Guadalupe, el pasado 14 de febrero, en donde declararon que pronto darían detalles de la gira “Toda una vida 2022”, de Amanda y Diego, que quedó inconclusa por la sorpresiva muerte del cantante argentino, el pasado mes de enero.

Con esta serie de conciertos Amanda Miguel y Ana Victoria de manera póstuma le harán un homenaje a Diego, con mucha música, nostalgia y añoranza.