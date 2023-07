Con bastón y oxígeno, reaparece Lolita Ayala en homenaje para Talina Fernández

A un mes de la muerte de la periodista y conductora de televisión, Talina Fernández, diversas figuras públicas como Lolita Ayala, asistieron a un homenaje que se realizó en la Ciudad de México el cual fue organizado por sus hijos Patricio y Jorge Levy.

Ayala Nieto se presentó a la misa acompañada da un bastón y un tanque de oxígeno, el cual aseguró, utiliza como precaución y por instrucción médica, debido a la altura a la que se encuentra la capital de México

Del mismo modo, la presentadora de 72 años explicó que se encuentra bien de salud aunque ha tenido complicaciones tras varias caídas en las que se lastimó la columna y el fémur.

"Desde que me caí en el helicóptero, ya no quedé bien de mi columna porque se rompió, luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur, entonces no me ha quedado bien la pierna derecha", detalló.

Asimismo, Ayala Nieto aseguró que asiste regularmente a realizarse chequeos médicos para descartar otros problemas de salud.

Por otra parte, recordó a la periodista Talina Fernádez a un mes de muerte, y aseguró que extraña mucho a quien fue su amiga desde la adolescencia.

"La extraño un montón, era como parte de mi vida y era tan simpática, me hacía tan feliz estar con ella, sí me hace mucha falva taodavía, seguramente siempre", dijo la presentadora de 72 años.

@omargarcia.or #periodista #televisa #noticias ♬ LALA - Myke Towers #LolitaAyala reaparece y así luce a sus 72 años #Edad

“La dama del buen decir” compartió en el programa Sale el Sol que en 1961, su amiga Lolita fue enviada por su familia a estudiar en la St. Mary’s Academy en Nauvoo, Illinois, una escuela donde estudiaba Talina.

Así inició su amistad y en 1963, la mamá de Mariana Levy, se graduó y regresó a México, por su parte, Lolita volvió al país hasta 1970, año en el que se incorporó al equipo de noticias de lo que eventualmente sería Televisa

Con información de Mayra Córdova | El Sol de León