Compromiso y amor por la música: Iskander

Iskander es un compositor y músico mexicano, que nació la ciudad de Toluca, México, que al principio de los 2000´s logró conquistar a Latinoamérica entera con su voz.

El amor por la música viene de su padre, quien es un músico profesional, y de quien aprendió a tocar la guitarra y otros instrumentos.

“Mi padre, fue quién me enseñó mis primeros acordes en la guitarra, y ya yo me seguí, me interesó, me di cuenta de que podía construir estructuras armónicas muy interesantes y sobre ellas podía hacer canciones y pues se me hizo muy bonito”, comentó el músico.

Con su poco camino en la música, a la edad de 14 años, el joven músico compuso su primera canción, haciendo uso de los instrumentos que hasta el momento sabía tocar.

“Yo comencé a hacer mis primeras canciones en el piano, pero sólo eran canciones musicales, sin nada de letra y ya con los acordes que me sabia en la guitarra y salió mi primera rola”, dijo.

Iskander se ha hecho merecedor de una marca dentro de la música principalmente por por sus ritmos y melodías pegajosas, su característica voz, y por las letras de sus canciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IsKaNdEr (@iskanderoficial)

Iskander comienza su historia en la música tocando en los bares y peñas de Metepec ciudad aledaña a Toluca y donde comenzó su camino por la música influenciado principalmente por la música latina, el pop alternativo, el Bosanova y la composición contemporánea.

Hace 20 años, en el año 2002 grabó algunas de sus canciones en versiones acústicas, las cuales comienzan a dar la vuelta a través de la internet y en el 2003 graba su Demo de la mano de un reconocido productor Español con el cual comienza a tocar puertas de algunas disqueras sin obtener alguna respuesta inmediata.

Tras el paso del tiempo, Iskander, grabó su primer disco, del cual se desprenden 4 sencillos: "A Labio Dulce", "Bésame Bonito", "Pudiste ser tu" y "Ser el viento"; canciones que se colocaron en los primeros lugares de la radio, en los primeros lugares de los tops de internet y de música tocada en las discotecas, antros y además, algunos de ellos fueron temas principales en telenovelas en horario estelar.

“Yo siempre he tirado la piedra muy lejos, por eso en ese primer disco le metí lo mejor de lo mejor, fui a grabarlo a Italia, y de remastericé en Inglaterra, mucho, para un primer disco”, mencionó.

El compositor y músico se ha logrado mantener en el gusto del publico mexicano a lo largo de más de 20 años demostrando su amor por la música.