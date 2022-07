“Una artista nunca se va”: compañeros de Susana Dosamantes lamentan su muerte 

El gremio artístico se unió a la pena que embarga a la familia de Susana Dosamantes, quien falleció este sábado en un hospital de Miami a los 74 años de edad.

El actor Rafael Inclán expresó a El Sol de México: “en telenovelas no coincidí con Susana Dosamantes, pero sí en una película, Los compadres, hace más de 40 años. Actuó también Jorge Rivero y Alfonso Zayas, por ahí debe estar el filme en el cine de culto. Y luego en otras ocasiones coincidimos, siempre una señora de gran belleza, con una forma de comportarse ante la vida y los compañeros; maravillosa.

Por si te interesa: Mi ejemplo de vida, mi ángel: Paulina Rubio se despide de su mamá Susana Dosamantes

“Para Susana Dosamantes no hay despedida alguna. Yo creo que ahí seguirá, como seguiremos en la vida de todos, por las repeticiones de nuestras películas, nuestras telenovelas y videohomes. Un artista no se va totalmente. Lo único que me queda decir es que descanse en paz y que haya pronto consuelo para sus hijos Paulina y Enrique, para sus nietecitos y amigos más cercanos”, afirmó el actor.

Por su parte, la actriz Norma Lazareno mencionó: “con Susana Dosamantes coincidí en la telenovela Infamia, protagonizada por tres mujeres: ella, Hilda Aguirre, la villana y yo, que era la hermana de Susana. La conocí anteriormente en el cine, no coincidimos en las películas, pero sí en el restaurante de los Estudios Churubusco, ella en un foro y yo en otro en distintos filmes, había una convivencia linda, respetuosa”.

Foto: Cuartoscuro

“El mayor mérito de Susana Dosamantes, aparte de su filmografía, sus obras de teatro y telenovelas, lo que hay que admirar y valorar en ella fue que quemó sus naves en México para seguir el sueño de su hija Paulina de convertirse en una estrella internacional”, comparte la actriz.

“Susana con una carrera, un nombre muy brillante, vendió casa y todo para irse con su hija, para impulsar su carrera, dedicarse precisamente eso, a demostrar que tenía valía Paulina porque en México había mucha competencia. Susana Dosamantes le tuvo una fe ciega a su hija desde ese momento y lo lograron”.

Notablemente afligida, la actriz Jacqueline Andere manifiesta: “siento mucho su partida, es muy lamentable la noticia, quizá de lo que se trataba la enfermedad que tenía era una muerte anunciada, porque ese tipo de cáncer es el más peligroso, es malo y horrible, de verdad lo siento infinitamente con toda mi alma, un enorme abrazo a Paulina y su hermano, he sido muy amiga de ellos, cuando más jóvenes Susana y yo nos veíamos seguido. Vi crecer a Paulina como hija de familia y como la artista internacional que es”.