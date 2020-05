Comediantes le ponen ritmo a la pista en The Funny Dance Show

Para los comediantes, las rutinas de chistes y las frases atrevidas son cosa de todos los días, pero… ¿Qué pasa si los sacas de su rutina y los pones a bailar en la pista de baile? La respuesta la tiene The Funny Dance Show, el nuevo programa de E!, que realiza una competencia de baile entre dos equipos que se disputan un premio de 10 mil dólares para donarlo a diversas causas benéficas.

Para hablarnos de los detalles de este estreno, platicamos con una de sus presentadoras, Heidi Heaslet.

Gossip Serie R significa madurez en mi carrera: Gala Montes

“Este show está pensando en ser pura magia, ésta ocurrió entre los bailarines, los coreógrafos y los comediantes, buscando la manera de crear bailes que hicieran reír. Esto será una mezcla entre los mundos del baile y la comedia, el proyecto está diseñado para hacer reír a la gente y divertirnos, porque ya verán cómo a estos comediantes no les interesa mucho ser los mejores bailarines, así que ¿Qué tan complicado será?, tienen que descubrirlo”.

Ser la presentadora de The Funny Dance Show, requiere muchísimo más que talento frente a la cámara: “Se necesita mucha energía, tenemos un guardarropa extenso en el que tenemos que presentar diferentes vestuarios , eso requiere de toda mi energía y la del personal, la de los bailarines y de los comediantes… De eso se darán cuenta en cada episodio”. Sin embargo para Heaslet, todo este esfuerzo vale la pena, ya que al final del show el equipo ganador se lleva un premio económico que será destinado a la caridad.

“En cada competencia, se están otorgando 10 mil dólares que serán destinados a causas benéficas y es por eso que todo el mundo hace su mejor esfuerzo en la pista, a mí me encanta estar en un show que nos permita ayudar a la gente, me gustan estos proyectos que entretienen y tienen un propósito, estoy verdaderamente agradecida de tener la oportunidad de estar aquí”, compartió la conductora.

Uno de los giros más inesperados que presenta esta nueva apuesta de E!, es poner a bailar a sus conductoras.

“Mi gran alegría fue bailar, incluso si no hay ninguna razón para hacerlo; creo que bailar es una conexión de sentimientos, a mí me encanta disfrutarlo en las fiestas, creo que en ellas he recogido algunos de los mejores recuerdos de mi vida y creo que mucha gente se puede identificar con ello; no debe importarte lo que otros digan, tienes que divertirte. Yo estoy completamente segura de que bailar es una de las más grandes manifestaciones de felicidad”, declaró Heidi Heaslet.

The Funny Dance Show con Justine Marino y Heidi Heaslet en la conducción y un variado grupo de comediantes que se irán descubriendo entrega tras entrega, vivirá su estreno por la pantalla de E! hoy a las 22:50 horas.