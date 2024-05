Comediante Michelle Rodríguez comparte cómo es su relación con su mamá

Al voltear al pasado, Michelle Rodríguez se estremece de ver que, gracias a su perseverancia, conquistó cada uno de sus objetivos. Pero esto no pudo lograrse sin el apoyo incondicional de su madre, Hilda Varela, quien en todo momento la alentó para nunca desistir.

“Una de las cosas más bonitas que he aprendido de ella es que mi mamá es infinitamente tenaz, una mujer muy positiva, ella siempre dice que cada día es una nueva oportunidad y, con el paso del tiempo, lo fui aprendiendo. Los días que la paso mal, digo: ‘ya casi acaba, mañana volvemos a empezar’, y los días que no me sale algo, también pienso que al día siguiente lo volveré a intentar, pero cuando me sale bien, me imagino que al día siguiente va a estar doblemente mejor”, afirmó Rodríguez en entrevista.

Gossip Fran Hevia celebra 10 años de standup con estreno de “Apocalipsis” por streaming

Agradecida con sus consejos, la comediante recientemente llevó a su mamá de viaje por Europa y fue ahí donde vivió los mejores momentos al lado de quien considera un modelo a seguir.

“Me hizo muy dichosa compartir con ella, reímos, comimos rico; ver su carita de maravilla, al conocer este mundo al que ella me trajo es algo increíble. Nada de lo que le podamos dar a las mamás le llegará un poco a todo lo que ellas nos han dado”, expresó.

Rodríguez asegura que no necesita un día en específico para celebrar a su mamá, ya que eso lo hace de manera constante.

“La celebración con mi mamá es todos los días, hablamos mucho, compartimos. Trato de hacerla reír, compartirle mi día, hacerla parte de mi vida, aunque a veces no podamos vernos durante un tiempo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“A medida que vamos creciendo, vamos resignificando a nuestros papás de distintas maneras, a veces nos cuesta trabajo, a veces son los que nos regañan y nos ponen en cintura, pero creo que hay un momento en la vida, cuando ya estamos un poco más grandes, que ya los vemos como iguales y ya nosotros los empezamos a cuidar, los vemos distintos y me parece muy bella esta etapa en donde podemos compartir como mujeres adultas nuestras vivencias”, dijo.

La actriz y cantante ofreció un show dedicado a las mamás el pasado 10 de mayo en El Cantoral.