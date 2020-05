Claudia Lizaldi disfruta su maternidad

Una de las experiencias más importantes e impactantes en la vida de Claudia Lizaldi es la de ser mamá. “Para mí, fue salir del mundo del yo, para entrar en el mundo de nosotros”, asegura.

Iam y Elah son los dos niños que le dan a la presentadora la satisfacción de ser madre, y aunque suelen festejar a lo grande, este año será diferente.

“Voy a celebrar con mucho amor, estoy muy contenta de poder hacerlo así, creo que ahora sí llegó el tiempo de festejarlo más en la intimidad. Dicen que cuando regresemos y podamos abrazarnos de nuevo lo vamos a hacer con mucha más intensidad y yo estoy segura que sí, pero ahora toca celebrar algo más íntimo más chiquito. En mi caso agradezco el tener a mis hijos aquí conmigo para eso. Obviamente me encantaría festejar con mis papás, pero ahorita ellos se están cuidando muchísimo así que le mandaré flores a mi madre”, compartió.

En su desempeño como figura materna, reconoce que ve algunas de las maneras de actuar de su mamá, en ella misma; “ella era muy divertida, le encantaba jugar con nosotros y a mí me encanta jugar con mis hijos, ella era una mamá que sí estaba presente, que escuchaba y eso yo también lo tengo”; confesó la creadora de la plataforma Mamá Natural TV, en donde comparte consejos con otras mujeres que están viviendo las maravillas y complicaciones que vienen con el rol materno. “Lo que más agradezco de este proyecto, es cuando las mamás me hablan y me cuentan que lograron un parto natural, que lograron la lactancia, que están viviendo esa maternidad que soñaban, porque se empoderaron a través de la información”, declaró.

El trabajo de ser mamá no contiene un manual, por eso los consejos de otras mujeres con mayor experiencia en el tema, siempre son útiles; “¡Llévalos a todas partes!, ese consejo me ha servido desde que ellos son bebés, porque mis hijos se saben comportar en todas partes y eso es fantástico”, afirma.

Lizaldi complementa su mensaje con las siguientes palabras: “Escuchen a su corazón, ahí tienen todas las respuestas, su corazón no les va a fallar solemos dudar pero no lo hagan, vamos a conectarnos con él, ahí sabemos qué, cómo cuándo, dónde y por qué. La sabiduría de una madre es infinita”, concluyó.