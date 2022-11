Christian Chávez pone en pausa su carrera musical por la pantalla

Christian Chávez, integrante del grupo RBD, cierra el 2022 en su faceta actoral con dos series: El Rey de los machos para la plataforma Star+ y la tercera temporada de Madre sólo hay dos de Netflix.

También participó en la película Mamá o papá al lado de Silvia Navarro; y abre el 2023 con Cualquier parecido en la que comparte pantalla con Camila Sodi.

“Estoy muy contento, agradecido, sé que ahora elijo muy bien mis proyectos de actuación, me fue muy bien en este año, detalló en la entrevista con El Sol de México.

El cantante, quien acudió a festejar el primer año en cartelera de la obra de teatro Aladdín, añadió que por el momento no hay un plan concreto para RBD.

“Entre nosotros no hay nada de separaciones como RBD. Si fuimos la mayoría a la boda de Maite es porque cayó en domingo y es el día que tenemos de descanso en las grabaciones de series o rodaje de películas”.

ES DIFÍCIL hablar del tema, reconoce el cantante

A Christian Chávez le gusta mantener un equilibrio en su vida y en su carrera. “Hay que darle al público lo que quiere, darle balance a lo sexy, la familia, a los viajes. Hago con mis redes lo que se me antoja y colocó mis fotografías, mis videos como quiero”.

Aunque resaltó que jamás se desnudaría por dinero o sin un motivo significativo, “si de pronto la historia de una película o serie lo requiere el libreto, sí lo haría”.

“Hace años sí llegué a plantearme qué pensaría la gente de mi, ya en estos momentos de mi vida, ¡me vale!, pero tampoco haré desnudos sin motivo o razón alguna como parte de mi trabajo”.

Para finalizar, Christian comentó que le gustaría participar en una obra musical, pero no tiene ningún plan en puerta.

“Sí me encuentro aquí para disfrutar el musical, no lo había visto, es la primera vez que lo voy a ver”, resaltó.

Y en relación a que si se animará a hacer parte del elenco de un musical confió de este tema en particular:

“Hace mucho tiempo no hago musicales, sí me gustaría regresar a alguno musicales. Y bueno por la historia de Aladdín que recuerdo de niño y ahora veré como producción en vivo, por qué no, si aceptaría una propuesta en un musical de teatro”, terminó así la plática.