Christian Almeyda estrena “Que rebote”

Christian Almeyda se lanza como cantante y estrena el sencillo “Que rebote” pertenece al género urbano, es de su propia autoría se estrenó el 22 de mayo y ya está en todas las plataformas digitales.

En entrevista vía telefónica desde Jilotzingo Estado de México, el cantautor dijo para “El Sol de Irapuato” que escribió este tema con la finalidad de ver a esa persona que te gusta en el antro, cómo capta las emociones, ya que la letra de la canción tiene un doble sentido, entonces cada persona la interpreta de una manera distinta.

“Que rebote” le está dando muchas satisfacciones, de hecho quiere escribir en las redes sociales para agradecer su apoyo, ya que tiene más de 32 mil visitas, “estoy feliz y emocionado de obtener esto en la primer semana de lanzamiento, ya está disponible en las plataformas digitales para que la descarguen”.





En la charla el artista, señaló: “aunque estoy en cuarentena, no he dejado de trabajar, los días no me alcanzan para nada, estoy trabajando en varias sorpresas y mucha música, que después estaré anunciando y compartiendo”.

Normalmente Christian compone sus melodías, está explorando este nuevo terreno, le encanta leer y escribir, para él es un placer poderle compartir al público las vivencias que ha tenido y lo que ha callado.

El también modelo estudió actuación y artes escénicas en CasAzul, tiene casi ocho años que se dedica a la actuación y a la disciplina del fitness, ya que le gusta el ejercicio y estar en forma.

En lo que se refiere a su faceta como actor platicó que le ha ido muy bien, está contento y agradecido porque desde que realizó casting a participado en importantes proyectos.

Su primera oportunidad se presentó en “Como dice el dicho”, se vinieron después “Nosotros los guapos”, “Papá a toda madre”, “Hijas de la luna”, “Señora acero 4”, “El señor de los cielos 7” y la última novela “Médicos” del productor José Alberto “Güero” Castro, en donde le dio vida a Eduardo y le fue de maravilla.

Al retomar el tema de la música comentó que empezó a trabajar desde el año pasado y le ha ido muy bien, sus planes son que conozcan bien a Christian más como persona y sus vivencias, que toda la gente en el mundo y Latinoamérica conozca lo que está haciendo y proyectando e interpreten las canciones como él las siente.

Su intención es poner al público a bailar y eso le motiva mucho porque le encanta la música latina, no solo el reggaeton, le agradan los sonidos tropicales, el regional mexicano, la balada, la bachata y el ballenato.

De sus planes en cuanto termine la pandemia dio a conocer que va grabar el video oficial de la canción, va sacar más música que tiene y seguirá trabajando en su música, la cual va dirigida al público joven de 18 hasta 45 años.

“Estoy muy contento porque se está logrando el objetivo, ya he sido escuchado en Colombia, Puerto Rico y Brasil, mi proyecto musical va sonando poco a poquito, quiero que lo conozcan y transmitirlo”, concluyó.