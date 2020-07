Censuran a Madonna en Instagram por teorías de conspiración sobre Covid-19

La cantante Madonna fue censurada por Instagram tras publicar un video en el que se plantea la teoría de conspiración sobre que existe una vacuna efectiva contra el Covid-19, por lo que la red social consideró que la "Reina del Pop" difundía información falsa sobre el virus.

En la publicación, la cantante aseguraba que existía una vacuna desde hace meses, algo que para ella algunas personas "no quieren" escuchar, "especialmente la gente en el poder".

El video era obra de Stella Immanuel, una pediatra conocida por apoyar varias teorías de conspiración y que en anteriores ocasiones ha relacionado ciertas patologías con tener sexo con demonios y brujas, además de defender el no uso de cubrebocas.

Madonna posted the video of Dr. Stella Immanuel, the physician who falsely stated that hydroxychloroquine is a cure for Covid-19 and that masks don’t help to reduce transmission



In her caption, Madonna says the so-called “Demon Sperm” Doctor is her hero



IG has flagged the post pic.twitter.com/RISg6lMg5X — Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 29, 2020

Cabe resaltar que el martes la cuenta de Donald Trump Jr., hijo del presidente de EU, también fue restringida en Twitter durante 12 horas por difundir el mismo video, que no corroboraba científicamente ninguna de las afirmaciones que daba como la defensa del uso de hidroxicloroquina, un tratamiento no aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El propio presidente Donald Trump habló el martes de los contenidos difundidos por Immanuel y su agrupación durante una rueda de prensa que suspendió al ser interrogado por los periodistas sobre el historial de afirmaciones de la activista.

En concreto, Trump alabó primero las palabras de Immanuel, pero después de que un periodista le consultara sobre sus afirmaciones, que niegan el uso de cubrebocas e indican que se utiliza ADN de alienigenas para los medicamentos, él mismo dijo "que quizás era un dicho".

Ver esta publicación en Instagram This video gives me hope that not only will I be walking without crutches one day soon but also Dancing and Roller Skating Again!! I Miss being the Dancing Queen !! 💃💃💃 Having the time of my life!! 🙏🏼 #positivethinking #mindovermatter Una publicación compartida por Madonna (@madonna) el 27 de Jul de 2020 a las 2:57 PDT

"Pensé que su voz era importante, pero no sé nada sobre ella", admitió Trump, con más de 80 millones de seguidores en Twitter.

Sin embargo, después de que otro periodista recordara que Trump aconsejó el uso de cubrebocas la semana pasada mientras que el video del que hablaba negaba su efectividad, el mandatario abandonó abruptamente la rueda de prensa.

Entre los seguidores sorprendidos por el respaldo de Madonna a ese contenido también figuró la cantante Annie Lennox, quien calificó el contenido de "charlatanería peligrosa".

"¡Esto es una locura absoluta! No puedo creer que estés respaldando esta charlatanería peligrosa. Esperemos que su sitio haya sido hackeado y que estés a punto de explicarlo", comentó Lennox.

Instagram decidió retirar la publicación de Madonna porque "hacía afirmaciones falsas sobre curas y métodos de prevención para Covid-19", aseguró un portavoz de la red social a la revista musical Billboard.

La red social, propiedad de Facebook, especificó que está eliminando ese contenido de toda su plataforma, no estrictamente del perfil de Madonna, a pesar de su enorme influencia en la red social.

En los últimos meses las plataformas de Facebook y Twitter han sido criticadas por ser un canal idóneo para difundir teorías de conspiración y noticias falsas sin verificar ni contrastar.