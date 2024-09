Yuri incursiona en el regional mexicano en dueto con Paquita la del Barrio

Yuri se considera una mujer camaleónica, sin miedo a tomar riesgos o a experimentar cosas totalmente distintas a lo que ha hecho, por eso decidió incursionar en el regional mexicano.

Antes sólo tuvo la oportunidad de cantar con Jenni Rivera en el Auditorio Nacional o recientemente con el Grupo Firme, pero ahora decidió grabar con Ángela Aguilar, Carin León, Paquita la del Barrio y Pepe Aguilar, entre otros.

“Yo soy popera, realmente no me quiero dedicar a cantar regional mexicano, porque eso no es lo mío, pero si me sale bien y a la compañía disquera le sirve lo que yo voy a hacer pues fantástico porque no todas las cantantes pueden cantar regional mexicano, ni ranchero, ni chachachá”, afirmó Yuri en entrevista con El Sol de México.

A manera de adelanto del material, aún sin título y que lanzará en noviembre, este jueves lanzará una nueva versión del tema “Cheque en blanco”, junto a Paquita la del Barrio.

En el material, Yuri también canta con Luis Ángel “El Flaco” el sencillo “Y si se quiere ir”, mientras que con Pepe y su hija Ángela interpreta por separado “Ya no vives en mí” y “La maldita primavera”, respectivamente.

Con el ex académico Víctor García unió su voz para “¿Quién eres tú?” y con Carin León “Fue un placer conocerte”.

Dice no al retiro

“Yo creo que esta es la etapa más bonita de mi carrera, estoy estable en todos los aspectos, en mi vida personal, en lo espiritual, en lo artístico, estoy realizada, haciendo lo que me gusta, no estoy de acuerdo que por tener 60 años digan: ‘retírese señora y váyase a tejer’.

“Yo pienso que cuando tú te sientes bien y tienes la energía para compartirlo con tu público y sobre todo las ganas y siempre el profesionalismo de pensar: ‘como si fuera la primera vez’, es válido todo, para mí este disco es como si fuera mi primer disco, tengo la misma emoción, la misma energía, vamos con todo”, expresó.

Y, en efecto, la edad es sólo un número, si bien considera que sí se hace sus retoques para verse mejor, la cantante no está en contra del paso del tiempo, es más abraza la madurez con cariño.

“Hay mujeres mucho menores que yo, y con mucho respeto y cariño, no voy a decir nombres, pero sí se ven muy maltratadas, sí se ve que por ese puente ha pasado mucha agua y hay gente también joven que se ve preciosa, entonces yo pienso que la edad está en la mente, es como tú te sientas, yo me siento bien, creo que estoy en una edad preciosa.

Yuri fue coronada reina del Carnaval de Veracruz en el año de 1993 | Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro.com

“Me siento muy madura, muy precisa en cada cosa que hago, me cuido, soy una persona que me veo mejor que otras de 60 años, pero no me acompleja. Sé que el día de mañana pues sí, me voy a ver más viejita porque es lógico, no me gustan las cirugías, sí me retoco, si me hago mi botox, pero no cirugía porque ya hay muchas que ya no se ven igual. Sé que el día de mañana me voy a ver grande, madura, pero no me pesa la edad”, expresó.

El secreto de sus 28 años de matrimonio

A pesar de que a inicios de año se rumoró que el matrimonio entre Yuri y su esposo Rodrigo Espinoza estaba por llegar a su fin, luego de 28 años juntos, la veracruzana reafirmó que su amor se mantiene.

“La clave para tener un matrimonio estable es meter a Dios, al creador del matrimonio, a Rodrigo y a mí nos han funcionado mucho las reglas que la palabra dice, qué tiene que hacer ella y qué tiene que hacer él, aquí no hay machismo ni feminismo, eso en nuestra vida no sirve y aquí está el remedio, voy para casi 30 años de casada y a nosotros nos ha servido mucho el trabajar juntos, el meter a Dios”, indicó.

Se casaron en 1995, Rodrigo, de origen chileno, es diez años menor que la cantautora. Juntos adoptaron a su hija Camila.

“También es el respeto, la paciencia, a nosotras las artistas nos cuesta mucho darle el lugar al esposo por eso los hombres que están casados con artistas famosas les pesa mucho el que la esposa sea más que ellos, Rodrigo es muy seguro, sabe desde un principio que yo soy más famosa que él y que yo gano más que él, pero no por eso voy a dejar de amarlo o me va a dejar de amar o por eso se va a sentir mal.

"Él sabe que tiene un lugar especial en la casa, que es el señor de la casa y yo soy la señora de la casa, entonces, cuando cada quien esté ejerciendo su posición como debe de ser y su lugar, no hay pleitos”, concluyó.