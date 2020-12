[Video] Peter Jackson revela avance del documental The Beatles: Get back

Se presentó el primer adelanto del documental The Beatles: Get Back, dirigido por el cineasta Peter Jackson (El señor de los anillos, El hobbit). En un clip de tan sólo cinco minutos, el también guionista aclara que no es un tráiler ni una secuencia de la película, sino simplemente "una probadita" para los fans que esperaban ver la cinta este año.

"La película tendría que estar terminada ahora, pero como el resto del mundo fuimos afectados por la pandemia de Covid-19. Y lo único bueno, en realidad, es que estamos editando la película en Nueva Zelanda. Y ahora que este país ha eliminado en gran medida el virus, podemos volver a la sala de montaje, y aquí estamos. Como han sido muy pacientes y la película se pospuso hasta 2021, pensamos que sería un buen momento para darles un pequeño adelanto", apuntó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El largometraje mostrará los ensayos de John, Paul, George y Ringo mientras se preparaban para el Concierto de la azotea, que se celebró en la calle Savile Row de Londres el 30 de enero de 1969. Esa fue la última presentación en vivo que ofreció la agrupación antes de su separación un año más tarde, y es considerada la más icónica de Los Beatles.

Asimismo, ofrece un vistazo a las sesiones de composición de los temas que comprendieron sus dos últimos discos, Abbey Road y Let it be, lanzados en 1969 y 1970, respectivamente.

Para su realización, Jackson se valió de más de 56 horas de material inédito, grabadas por el documentalista estadounidense Michael Lindsay-Hogg. Además, de más de 150 horas de grabaciones de audio hasta el momento desconocidas, que fueron restauradas para este proyecto.

Por ahora, la fecha de lanzamiento en los cines mexicanos es el 26 de agosto de 2021, pero Disney aclaró que está sujeta a cambios dependiendo del desarrollo de la pandemia.