Toño Mauri y su familia dan positivo por Covid-19

Más artistas se unen a la lista de los que se han contagiado durante esta pandemia y en esta ocasión, fue el actor Toño Mauri, quien confirmó haber dado positivo por Covid-19.

Durante una entrevista para el programa Despierta América, el artista reveló que tanto él como su esposa Carla Alemán, sus hijos Carla y Toño se contagiaron a pesar de haber tomado todas las precauciones necesarias.

"Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo”.

Ver esta publicación en Instagram @drjuanjr contesta sus dudas. Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica) el 24 de Jun de 2020 a las 7:24 PDT

Asimismo, reveló que su yerno, Pablo Fernández de Córdova Ferry también contrajo el virus y dijo sentirse preocupado por él debido a que padece asma.

"El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo".

Mauri dio a conocer que en un principio llegó a pensar que sólo era un gripa.

"Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”.

Ver esta publicación en Instagram Just trying to get the full experience Una publicación compartida por Antonio Mauri (@antonio_mauri_) el 28 de May de 2018 a las 12:42 PDT

Asimismo, señaló que su familia ha intentado hacer un recuento para descubrir dónde pudieron contagiarse pues hasta el momento desconocen dónde pudieron haber contraído el Covid-19.

"Estamos tratando de ver por dónde andábamos o qué hicimos, pero la verdad, es que hemos estado en la casa, pudo haber sido un paquete de supermercado que no se limpió o pudo haber sido algo que entró a la casa, no sé, porque la verdad está muy expuesto, en ese aspecto, no sabemos por dónde, pero cuando ya te da es terrible porque te da mucha angustia".

Finalmente, aseguró que a pesar de la situación, toda su familia ya se encuentra bajo vigilancia y tratamiento médico, siguiendo todas las indicaciones de los doctores para no propagar el virus a más personas.

Te recomendamos el podcast ⬇️