Sonido La Changa representará a México en el Primavera Sound 2020

El festival Primavera Sound ha sorprendido al mundo con la revelación de su cartel para este año, logrando conjuntar a los mejores y más taquilleros artistas del momento. Pero la sorpresa para México es la incorporación de Sonido La Changa.

El sonidero internacional, originario de la Ciudad de México, alternará con bandas como Beck, The Strokes y Massive Attack. También actuarán Bad Bunny, Lana del Rey y C. Tangana, cantantes que se han logrado colar en los mejores festivales del mundo.

Pero no es la primera vez que Sonido La Changa se presenta en este tipo de eventos, la agrupación fundada por el señor Ramón Rojo estuvo en el Vive Latino 2014, poniendo a bailar a todo el público en el escenario Gozadero Dancing Club.

Además de nuevos ritmos ajenos, hasta hace poco, a este tipo de conciertos, la curaduría del Primavera incluye a bandas legendarias como Bauhaus, The Jesus and Mary Chain y Pavement. Estos últimos habrían revelado el line up a través de su Facebook, horas antes de que se hiciera oficial.

Caption this. 🎂 #PS2020 #BestFestivalForever

Tickets on sale at 10am https://t.co/rbkYG3lNIm pic.twitter.com/Y1SKapshGy — Primavera Sound (@Primavera_Sound) 15 de enero de 2020 Making your dreams come true since 2001 🎂#BestFestivalForever #PS2020 https://t.co/rbkYG3lNIm pic.twitter.com/pnScbBO5TZ — Primavera Sound (@Primavera_Sound) 15 de enero de 2020

Poniendo el nombre de México en alto

Esta es la segunda sorpresa del año para la música mexicana, pues recientemente se anunció la presencia de la Banda MS y Ed Maverick en el mítico Festival Coachella de EU. Mismo en el que han actuado Los Tucanes de Tijuana y Los Ángeles Azules.

Primavera Sound se ha consolidado en España y este 2020 festejará su veinte aniversario del 3 al 7 de junio en el Parque del Fórum de Barcelona. Si quieres apoyar a “La Changa” en España, el abono más barato que podrás encontrar tiene un precio de 195 euros (cuatro mil 86 pesos, más o menos).