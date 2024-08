Shemar Moore, protagonista de "S.W.A.T", revela lo que más le gusta de su personaje

La oficina del actor y protagonista de “S.W.A.T”, Shemar Moore, está decorada con las fotografías del expresidente Barack Obama, y los activistas Malcolm X y Martin Luther King, ya que estos hombres son un ejemplo a seguir que quiere mantener presente en todo momento.

Así lo compartió a El Sol de México en un encuentro con medios, en el cual afirmó que “son tres caballeros que cambiaron la historia e inspiraron a muchas personas, me han inspirado a mí. Son mis héroes, no hay nada político para mí, simplemente son modelos a seguir positivos”, dijo.

El exmandatario estadounidense tiene un lugar especial en su corazón, ya que comparten muchas similitudes, pues además de que ambos tienen sus raíces en Hawaii y son mitad blancos y mitad afroamericanos, enfrentaron los mismos obstáculos conforme desarrollaron sus respectivas carreras.

“Fue el primer presidente negro y mucha gente no pensaba que eso sería posible, pero desafió las posibilidades, al igual que yo, con la carrera que tengo, mucha gente no lo veía venir y no pensaba que podría suceder”.

La también estrella de la serie “Mentes Criminales” agregó que “hay gente como él en mi vida que me demuestra cómo todo es posible si lo deseas lo suficiente, y al ser exitoso también inspiras a otros a creer en sí mismos”.

Agradecido con sus fans

El tres veces nominado al Premio Daytime Emmy celebra que el apoyo de los fans haya permitido que la serie “S.W.A.T” se mantenga al aire durante ocho temporadas, luego de haber estado en riesgo de ser cancelada.

Estrenada en 2017 en Estados Unidos, cuenta la historia de una unidad de militares altamente capacitados, que resuelve todo tipo de casos en la ciudad de Los Ángeles. El artista da vida al personaje de Daniel “Hondo” Harrelson, jefe de dicha división.

Shemar señaló que para él este proyecto reafirma su compromiso con los televidentes y su comunidad, pues al ponerse en los zapatos de una autoridad, puede ser un ejemplo a seguir para las personas.

“Sólo mi presencia siendo afroamericano y lograrlo en Hollywood ha sido inspirador, y ha demostrado que es posible. A través de mis papeles hay mucha responsabilidad y mucha presión, hay mucho juicio en interpretar a un oficial de policía”, dijo.

Asimismo, subrayó que tanto en éste personaje como el que interpretó en “Mentes Criminales” (“Derek Morgan”) se percibe la cualidad humana de ser fuerte para la gente y su familia, y parte de sus objetivos al sumarse a ese tipo de proyectos es inspirar a la gente a luchar por sí mismos.

“En este país y alrededor del mundo hay mucha división entre civiles y oficiales de policía, me gusta que mi personaje pelea por la paz y la unidad, no es fácil y no siempre tiene éxito, pero ese es su juego. Ves la valentía y la rudeza, los riesgos que toma y la presión que se pone a sí mismo”, finalizó.

Este martes se estrena la cuarta temporada de “S.W.A.T” en México, se podrá disfrutar en el canal de paga AXN, a las 21:55 horas.