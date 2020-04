Seamos realistas, es un poco medieval comer murciélagos: Paul McCartney

Durante una conversación con Howard Stern para platicar acerca de cómo le está yendo en medio de la pandemia de coronavirus, Paul McCartney expresó su contundente opinión sobre la situación en los ''Mercados húmedos'' de China, país donde inició el brote de Covid-19:

"Realmente espero que esto signifique que el gobierno chino diga, ok, muchachos, realmente tenemos que ser súper higiénicos por aquí'. Seamos realistas, es un poco medieval comer murciélagos ", dijo.

El ex beatle, quien es vegetariano y se considera amante de los animales propuso que estrellas como él y Stern pidan que los mercados- donde se venden animales vivos y muertos para consumo humano, incluyendo peces, pájaros, tejones, murciélagos, pangolines- sean cosa del pasado.

En un mercado en Taiwan, un trabajador corta el caparazón de una tortuga mientras el animal sigue vivo. Foto: Jo-Anne McArthur/WeAnimals. Cortesía | @petalatino

Reconoció que habría un retroceso ya que esos mercados han existido durante mucho tiempo, pero agregó: "También la esclavitud fue larga, pero hay que cambiar las cosas en algún momento".

"No es una idea estúpida, es una muy buena idea", dijo. Sólo necesitan ser más limpios. Esto (de la pandemia) podría llevarlos a eso, y si no lo hace, no sé qué lo lograría. Podrían estar soltando bombas atómicas y sería lo mismo, porque está afectando al mundo entero. Quien sea responsable de esto está en guerra con el mundo y consigo mismo”.

Animales asados para su venta suspendidos en el aire en el mercado de Hanoi, Vietnam. Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals. Cortesía | @petalatino

El músico también compartió que actualmente se encuentra en Sussex, separado de su esposa, quien estaba en Nueva York cuando se estableció la orden de quedarse en casa.

McCartney explicó que el estado de ánimo de Inglaterra y Estados Unidos le recordaba a los países después de la Segunda Guerra Mundial. "Mucha gente se está uniendo, y es una gran cosa", dijo. "Es inspirador".

