Rozalén revalora el significado de los abrazos en nuevo álbum

Sincerándose por completo, Rozalén lanza su nuevo álbum “Abrazos”, el cual asegura es el más amoroso que haya compuesto hasta ahora. Marcada por los diferentes tipos de matices del amor, los cuales no están exentos de la nostalgia y la pérdida, la cantante española busca revalorar junto a sus seguidores el significado del abrazo, el cual define como “el gesto de cariño por excelencia”.

“El abrazo es de las cosas más importantes para el ser humano y muchas veces no somos conscientes de que lo necesitamos tanto. A lo mejor fue hasta la pandemia que nos dimos cuenta de que si uno no abraza la vida es peor. Yo, que estudié psicología, sé lo que provoca físicamente al generar dopamina y serotonina, pero también de lo que se carece cuando no se abraza. Así que, pensando en los tiempos en que vivimos, con tanta violencia, quiero dar lo que también quiero que me den a mí, abrazos”, comenta Rozalén, en entrevista con El Sol de México.

ABRAZO ENTRE CULTURAS

La autora menciona que este disco, del cual ya hay tres sencillos disponibles en plataformas digitales, está inspirado en sus propias experiencias, desde rupturas amorosas, cuidados paliativos, la infancia y el duelo por seres queridos.

La canción “Tres días en Cartagena”, le provocó gran alegría, se trata de una colaboración con el multipremiado cantautor colombiano Carlos Vives, pionero de la difusión del vallenato en el mundo.

“Esta canción es un abrazo entre culturas, muy tropical, de puro festejo, color, alegría y de baile. En lo musical es un abrazo entre folclores. Un vallenato pop en el que hay una seguidilla muy del folclore ibérico, que es algo que yo toco desde muy niña, es un cachito de canción que cantaban mis antepasados, algo que me parece muy interesante porque funciona.

“Pero Carlos Vives le ha dado la vuelta a todo haciendo de la letra y la música algo maravilloso. Trabajar con él ha sido una experiencia surrealista, porque es alguien a quien escucho desde niña y nunca imaginas colaborar con alguien tan importante en la historia de la música. A Carlos Vives le debemos que conozcamos el vallenato acá en España”, agrega.

CREAR TERAPÉUTICAMENTE

Aunque los temas que ha tocado en cada una de las canciones de su discografía y carrera de 12 años de experiencia son misceláneos, Rozalén concuerda con algunos de sus escuchas que la han catalogado como una cantante de temáticas “sociales”, sobre todo en algunas de sus canciones más famosas, aunque hay un factor invariable en todas ellas, también presente en este disco.

"Ahora, con este disco, en algunas se puede ver esa vertiente, pero este se enfoca más en lo que yo necesitaba mostrar de mí, porque, cuando te pasan cosas tan vitales, sueles estar más al pendiente de los tuyos que de cualquier otra cosa. Pero vaya, que mi manera de crear es totalmente terapéutica. Es algo que ha sido así desde el principio, sobre todo, porque mis primeras canciones las componía y hacía totalmente para mí, ahora la ventaja es que cuando uno se sincera también puede ver que hay más personas que sienten lo mismo y podemos compartir”.

Rozalén se presentará el próximo 3 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, hecho que le emociona por la cercanía que tiene con el público mexicano.

“El Lunario es como mi lugar en la Ciudad de México, me siento muy a gusto ahí. El público mexicano es de las personas más pasionales y más fieles, así que estoy muy agradecida con todos ellos, siempre son super atentos y me dan mucho cariño”, finaliza