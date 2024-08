Paty Cantú celebra 20 años de carrera con grandes invitados: Gera Mx y Karol G la acompañarán

Paty Cantú celebrará 20 años en la música, con un concierto único el 19 de octubre en el Auditorio Nacional en el que tendrá como invitados a Gera Mx y Karol G.

Así lo informó la cantautora tapatía en conferencia, en la que también anunció que a principios de 2025, lanzará “Sagitario”, su primer álbum en cuatro años.

A propósito de este aniversario, recordó que los primeros 16 años de su carrera, “me desviví por complacer a la industria sin pensar en lo que a mí me hacía crecer, evolucionar y sentirme a gusto. Soy una artista con mucho que contar, con muchos tintes de fusión. Todo tiene un precio y mi trabajo a veces no ha sido tan comercial, pero tengo una carrera de 20 años, un catálogo que comparto con algunos de los artistas más grandes del mundo como Karol G.

“Los villanos de mi pasado ahora son mis héroes y no porque los adore, les agradezco que todo lo que me quitaron, que todo lo que se llevaron, me obligó a reivindicarme yo misma, a reinventarme y a levantarme”.

Respecto a su papel en la música apuntó: “Las mujeres tenemos un movimiento global de mucha visibilidad, de muchísima protesta, de alzar la voz, de expresarnos libremente y apoyarnos entre nosotras, lo vengo diciendo hace un par de años, está cambiando cada vez más el discurso con el tema de la sororidad. Nos juntamos a crear canciones, a producir para las mujeres y es con mujeres”.

Aunque admitió que el cambio es lento. “Todavía está la artista que está haciendo lo que le dice un señor, lo que dicen las tendencias y la máquina de la industria con mucho poder continúa”.

Para su concierto de 20 aniversario, promete un concierto único. “Vengo con un show especial en grande después de mi gira que hice el año pasado con tres Metropólitan con la gira ‘Feliz Breakup’. Con una visita a los lugares más nostálgico de mi carrera, con muchas sorpresas, invitados especiales, los artistas originales de mis colaboraciones más icónicas y canciones de estreno.

“Además voy a elegir de entre 50 talentos, al abridor de mi concierto con sus propias canciones y después le voy a producir su sencillo. En estos 20 años de carrera no nos hemos detenido, aún con nervios pero con mucha emoción; he hecho un camino largo, honesto, complicado, bonito”.