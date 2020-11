Paola Rojas estrena programa en Radio Fórmula

En tiempos de aislamiento, la radio vuelve a ocupar un lugar privilegiado. “Creo que es muy valioso tener espacios así, entiendo la responsabilidad que implica y que no es nada más para informar, sino una compañía, una cercanía”, dice en entrevista Paola Rojas, quien con una propuesta, “más cercana a una revista informativa que al noticiero que venía manejando en las tardes”, desde hoy entra al relevo en el horario de las 10:00 horas que durante 30 años ocupó el recientemente fallecido Alfredo Palacios.

“Todos los días pienso en quienes por la pandemia han tenido que estar confinados, en personas mayores que llevan meses aislados y no han podido abrazar a sus seres queridos, hacer su vida normal, que temen constantemente por su salud y en la importancia de acompañarlos”, comparte.

Temas relacionados a la nutrición, ciencia, salud, sicología y otros de interés serán tratados en este espacio que tiene como objetivo recuperar la calidez de la radio; un acompañamiento especialmente valioso en tiempos de pandemia.

Paola Rojas reconoce que las noticias, sobre todo en este año, “han sido durísimas”, así que, asegura, se esfuerza para informar “sin que eso sea una fuente de angustia”. Por eso surge la calidez con la que se dirige a su público y el material que comparte en sus programas. “Trato de compensar con otro tipo de historias esperanzadoras y gratificantes, que en un contexto como el actual son todavía más necesarias, diría incluso urgentes”.

Esa compañía que brinda la radio, ella misma la ha experimentado. “Justamente ayer estaba pensado en eso, en cómo trabajar en Radio Fórmula me ha permitido ser compañera y hasta amiga ya a estas alturas, de muchos de los periodistas con los que crecí, a los que escuchaba, con los que me informaba y de alguna manera aprendí, como Pepe Cárdenas, sus voces me resultan familiares, fue muy emocionante en el inicio trabajar en Radio Fórmula y me sigue maravillando”.

A pesar de que en televisión conduce un matutino, su experiencia radiofónica hasta ahora había sido sólo en las tardes, así que tendrá que cambiar el ritmo. “Por las mañanas es distinta la fuerza que hay que imprimirle al momento de producir y hacer un programa, darle un impulso a quien te está escuchando y animarlo a darle, a poner lo mejor de sí. Para mí va a ser una logística interesante, voy a tener una mañana muy apresurada pero me emociona, me mantiene la adrenalina arriba, ahorita con pandemia se complica porque dedicaba la mañana al horario escolar con mis hijos, pero ahora tendré toda la tarde para estar con ellos”.

La pandemia además obliga a ser más cuidadosos a los comunicadores. “Debemos tener cuidado con lo que expresamos, ser muchísimo más empáticos, no se pude perder de vista en ningún momento que hay muchas personas experimentando dolor, desde complicaciones económicas, hasta pérdidas y duelos severos, hay que hablar desde ahí, sin perderlo de vista, pero no ahondando en el dolor, sino tratando de contrarrestarlo con energía, con alegría, con esperanza. Es un trabajo complejo, pero creo que es parte de la tarea de comunicar y la oportunidad que te da tener un micrófono”.