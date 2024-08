Pablito Mix llevará un perreo olímpico a París con su cumbiatón

“¡Cómo no, por supuesto que extraño los perreos en las vecindades, si esos eran los mejores!”, dice Pablo Alejandro, mejor conocido como Pablito Mix, quien, de visita en las instalaciones de El Sol de México, habla de su regreso a la producción musical y la evolución del reguetón mexicano, después de una temporada de numerosas presentaciones en toda la República y en el extranjero, en países como Dubai, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra y próximamente, por segunda ocasión, en Francia, donde está dispuesto a ofrecer “un perreo olímpico”.

Se trata nada más y nada menos que del Dj creador del cumbiatón, sonido que inventó, mezclando los ritmos de la cumbia y reguetón hace 18 años, cuando a los 13 ya organizaba fiestas y tardeadas multitudinarias en prácticamente todos los barrios de la CDMX. Un ritmo que, con el tiempo, se ha convertido en el representante de México en la música urbana en el mundo entero, y que le ha permitido colaborar con artistas como J Balvin, Maluma, Don Omar, Wisin y Yandel, Plan B, o Arcángel.

“Yo estoy muy contento por todo lo que se ha logrado. Y es que la gente no sabe todos los sacrificios que tuvimos que pasar. Tocar en una vecindad no era nada fácil, te tenías que enfrentar a cosas muy peligrosas. De verdad, yo vengo de muy abajo y vi muchas cosas que un niño no debía de ver”, dice mientras, sentado mira el suelo con una sonrisa que lo transporta a aquellas tardes de música y locura, pero también de empeño.

“Pero gracias a todo ese esfuerzo y a que al reguetón ya no lo ven como en esos tiempos, —en que era muy denigrado, de ‘chacas’, ‘nacos’, ‘de barrio’. Ha sido un camino muy largo y muy difícil, pero también de cosas muy buenas. Ahora estamos en la gloria, ¿no?, lo hemos logrado… Ver que a todos esos cantantes y productores que se han sumado al proyecto, en verdad, hacen sentir, aunque suene grosero, que todas las putizas fueron por algo positivo”, agrega.

ACÁ PERREAMOS BIEN DURO

Sobre su próxima presentación en Francia, Pablito cuenta que será el próximo sábado 10 de agosto, en el club Le Roméo, uno de los centros nocturnos más importantes de París, a unas cuantas cuadras del Río Sena, para el cual reconoce que tendrá que dar lo mejor de sí, y ser “muy versátil”, pues, por los Juegos Olímpicos, habrá aún más gente de todas partes del mundo.

Como no es la primera vez que se presenta en escenarios europeos, se le pregunta sobre las diferencias entre las formas de disfrutar el reguetón en México y en Europa: “Acá perreamos bien duro. Ellos allá también lo hacen muy bien y con fuerza, pero no nos la matan acá.

Pablito Mix lleva cumbiatón a París FOTO: Adrian Vazquez / El Sol de México

“Para ellos es un ritmo completamente diferente, aún escuchan esos clásicos que son La gasolina o Despacito, pero si tú llegas y les pones ese mix de cumbia-reguetón, ellos se quedan de ‘Ay, wey, wooow, eso nunca lo habíamos escuchado’”, comenta el Dj y afirma que esto sucede también con otros tipos de reguetón que combinan, ritmos de Cuba, Colombia o Argentina.

EL REGUETÓN MEXICANO HA CAMBIADO

De vuelta a México, tras recordar el primer programa de edición de música que bajó en su computadora y cómo se organizó con sus amigos de juventud con los que creó el Colectivo Understyle —que este año se ha transformado en un sello discográfico, próximo a lanzar su propio material— para hacer un circuito donde se presentarán Djs de la Ciudad de México, Pablito Mix, está más que seguro que el reguetón mexicano ha cambiado.

“En ese tiempo no había muchos cantantes de reguetón, pero hoy en México los chavos se están aventando más y cada vez se pone mejor, porque ahora sí ya es más profesional y se lo toman más en serio”, dice Pablito Mix, quien vuelve a reírse al recordar que, a pesar de que tenía la influencia de su padre, quien también organizaba fiestas, la gente no lo tomaba tan en serio hasta que las colaboraciones comenzaron a ser cada vez más importantes.

Pablito Mix lleva cumbiatón a París FOTO: Adrian Vazquez / El Sol de México

“Eso es muy bueno, porque están motivando más a las nuevas generaciones y cada vez hay más talento, que creo nos faltaba aquí, porque como productor y Dj, yo producía mis rolas, pero tenía que pedir voces de Puerto Rico, Panamá o Colombia”, afirma.

QUIERE APOYAR A MUJERES

En cuanto a su regreso como productor de música, Pablito Mix habla de su nueva canción “Bellaca y bandida”, la cual realizó con la colaboración con Oscarr G y Pauli, está última “una chica, que apenas comienza, pero que lo está haciendo con todo”, en un medio donde las mujeres “cada vez se están empoderando más”.



“Cada vez hay más movimiento por parte de las mujeres, tanto como Djs, como cantantes en el reguetón. Eso antes no se veía. Esto es para mí algo maravilloso, porque creo que en el reguetón debe haber diversidad ante todo”, afirma el productor, cuya canción recupera elementos del estilo urbano en México cada vez más populares, así como un lenguaje franco y atrevido de seducción entre “bandidos”, palabra que refiere a quienes, en las fiestas y en la vida, buscan con quien gozar.

Después de París, Pablito Mix, tendrá presentaciones en México y Estados Unidos; también tiene preparados próximos lanzamientos con diferentes colaboraciones.