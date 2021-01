M. Night Shyamalan lleva sus miedos a la pantalla

Cuando a M. Night Shyamalan lo invitaron a participar como productor en la serie Servant, el director dos veces nominado al Oscar pensó que la historia tendría suficiente material para realizar seis temporadas.

“Fue un numero que elegí al azar en mi cabeza. No sentí que fuera muy largo ni muy corto, pensando en otros shows que amo y que tienen una duración similar que me parece suficiente”.

El éxito de la primera temporada conformada por diez episodios le dio herramientas para seguir con este plan. Pero la llegada de la pandemia y el surgimiento de nuevas plataformas de streaming cambiaron su idea, por lo que la segunda entrega de esta serie de Apple TV+ marca el rumbo de la historia que finalmente estará conformada por cuatro temporadas.

“Las cosas se mueven muy rápido. ¿Cuántos servicios de streaming hay ahora? ¿Cuánta gente crea shows y pelea por la atención del público? Cambia tan rápido que pensar una historia por seis años ahora parece mucho”, confiesa el cineasta en un encuentro con medios internacionales.

Otro factor que influyó para reducir la duración de Servant tiene que ver con el compromiso que Shyamalan quiere dedicar al proyecto. “Por contrato no tengo qué hacerlo, pero me gusta editar, agregar efectos de sonido o ajustar el color. Así que vino a mi mente la matemática de que la historia se contara en cuatro años, 40 episodios, y Apple estuvo muy abierto con esto”.

Antes de estrenar su segunda temporada por Apple Tv+ este 15 de enero, Servant ya fue renovada para una tercera entrega. La serie protagonizada por Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Ben-Hur), Rupert Grint (Harry Potter) y Nell Tiger Free (Game of Thrones), es un thriller psicológico que sigue a Sean (Kebbell) y Dorothy (Ambrose), una pareja que después de perder a su hijo recién nacido enfrenta el duelo con un muñeco sustito. Para seguir con su vida cotidiana, la pareja contrata a Leanne (Tiger), una niñera que trae consigo un bebé con el que desaparece al final de la primera temporada.

“Para mí la segunda temporada se trató de averiguar exactamente hacia dónde queríamos ir con la historia. Pude guiar a los directores, escritores y actores a través de este viaje. Fue una temporada de mucho crecimiento como narradores. Y fue la primera vez que controlé toda la historia, porque quería asegurar que el público supiera que la historia tiene un rumbo y que no es sólo improvisación hasta que descubramos algo”.

Al igual que lo hizo en su primera entrega, el realizador dirige uno de los diez capítulos que conforman esta segunda temporada. Mientras que su hija, Ishana Shyamalan de 21 años, realizó su debut como directora realizando los capítulos tres y diez.

“Ha crecido a un lado de mi computadora con cada película que he hecho. Hace poco subí una foto de ella en pañales cuando yo dirigía El protegido. Ahora ella va a la escuela de cine, filmó cortometrajes, luego videos musicales y siguió y siguió. Y le dije que había un episodio de esta temporada que ella podía dirigir”, recuerda el cineasta.

La propuesta de Shyalaman puso nerviosos a los ejecutivos de Apple Tv+, pues entonces Ishana sólo tenía 20 años. “Pero les dije: ‘confíen en mí’ y aceptaron. Y ella lo hizo: dirigió, editó y fue el único episodio de toda la serie que no tuvo notas. Y luego me empecé a sentir celoso. Ella es una gran escritora”, bromea el cineasta. Sus historias escritas y dirigidas por él mismo, pueden mostrar los escenarios más catastróficos: Un tren descarrillado que provoca un aparatoso choque en El protegido; vida inteligente de otro planeta acechando a una familia en Señales o un niño capaz de ver gente muerta en El sexto sentido, cinta por la que fue dos veces nominado al Oscar.

Pero estas historias sólo habitan en la mente del galardonado director, pues en la realidad su vida suele ser menos atractiva.

“Mi esposa dice que vivo el encanto de la vida. Tengo una vida muy aburrida: mi hermana y mis papás viven a unos kilómetros de distancia y los veo cada día, mis hijos cenan a las 18:30 todos los días. Creo que las historias son más bien sobre mis miedos, sobre algo malo o espeluznante que pueda pasar. Constantemente plasmo todos mis miedos en la escritura de todo”.

Se define como un hombre de familia y es precisamente eso lo que ha permeado en su obra fílmica desde su debut con Praying with anger hace 28 años. “La base que puedes ver en todas mis películas es el núcleo familiar, que se dirige hacia algo que ocurre y se fractura. Esos son los miedos con los que yo lidio”, comentó.

Por eso cuando lo invitaron a trabajar como productor ejecutivo en Servant, el director no dudó en aceptar: “El show es sobre una familia que se rehúsa a algo más. Y lo escribí en mi escritorio hace como año y medio, como una forma de aceptación, de estar en el presente”.

La segunda temporada de Servant fue filmada durante la pandemia. La entrega se conforma de diez episodios, los cuales se estrenarán cada viernes por Apple Tv+.