Luka, hijo de Santa Fe Klan ya tiene su propia canción [VIDEO]

“Le doy gracias a Dios por mandarme a la mejor mujer y muchas gracias al destino por mandarme a mi Luka hermoso en el momento perfecto. Mis respetos chula te la rifaste ese día ¡Los amo por siempre!”, con ese mensaje y con el tema “Luka” , Santa Fe Klan , anunció a los cuatro vientos que se ha convertido en papá.

Su cielo

“Luka, eres mi cielo, solo tú, porque te quiero y sin ti yo me muero”, son las palabras que le dan vida a la canción que el cantante, le escribió a su hijo.

Como lo adelantó la feliz mamá Maya Nazor, tenían una sorpresa para sus seguidores, pero solo se limitó a decir que sería un video y no dio más detalles.

Para sorpresa de todos el video estuvo acompañado del segundo tema que el orgulloso padre escribió para su retoño. Anteriormente le dedicó “Mar y tierra”.

Momentos únicos

Durante todo su embarazó grabaron los momentos más importantes, los musicalizaron con el tema que lleva el mismo nombre que su bebé Luka, desde los últimos momentos en el vientre de su madre hasta su alumbramiento.

De los primeros detalles que se puede ver en el clip, es que la influencer y el cantante guanajuatense, desde antes que naciera su hijo, ya traían tatuado su nombre en sus brazos.

Las fotos de Maya luciendo su embarazo en su máximo esplendor no faltaron, como lo hizo durante toda su espera, esta vez acompañada del rapero mostraron lo feliz que fueron durante la dulce espera.

Entre las frases: “Eres la sensación que yo nunca había sentido, mi inspiración, mi gran motivo”, “Yo te cuidare, yo te acompañaré hasta mi último día contigo estaré”…Se ve a la pareja en los momentos previos a ingresar al quirófano, siempre juntos, el intérprete de “Así soy”, ayuda a su pareja a tomar aire y se ve a los dos abrazados llorando.

En el coro de “Luka eres mi cielo, solo tú”, salen la imágenes en el momento exacto en el que Luka llega al mundo. El primero en alzarlo es el feliz papá, el video finaliza con la frase “Juntos caminemos por el mundo entero”.

La primera canción dedicó a Luka

Como desde que mostraron las fotos del nuevo integrante de la familia, sus seguidores se han volcado en palabras de cariño.

Santa Fe recibe felicitaciones

“¡Felicidades carnal que gustazo verte como papá Dios bendiga a tu familia y que siga el éxito que lo tienes bien merecido!”, “Con el respeto de todos muchos buenos deseos les envió desde Colombia parceros mucha luz a ese baby”, “¡Qué sorpresa tan bella! La felicidad de ser padre les deseo lo mejor desde Chile de corazón viva el amor y el hip hop bendiciones hermanito”, “Tú no escribes canciones, tú haces himnos siempre he dicho que no voy a ser papá y con este tipo de videos me trago mis palabras y lo digo llorando Dios te bendiga Santa Fe Klan a ti y a tu familia”, “¡Hermosos momentos!, gracias por compartir, felicidades, millón de bendiciones hermosa familia!”

Nota publicada en El Sol de León