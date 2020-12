Sus riñones ya no aguantaron: hija de Armando Manzanero tras muerte del cantante

Ante la muerte del cantautor Armando Manzanero, su hija, Maimca Manzanero, dio a conocer en entrevista para “Venga la Alegría” las complicaciones de salud que vivió el artista ante el contagio de coronavirus.

“Desafortunadamente se nos adelantó el día de hoy, los riñones ya no aguantaron”, dijo Maimca, una de los siete hijos del artista yucateco.

“Por parte del Covid los pulmones habían mejorado satisfactoriamente, de hecho ya la conexión del oxígeno ya estaba en lo último prácticamente…desgraciadamente, el riñón empezó a dar lata, lo habían dializado”. Destacó que por un problema de presión y el riñón tuvo un paro cardiaco.

Ante posibles eventos póstumos, la hija del cantante dijo desconocer si se planean, ya que sus hermanos se encuentran en los trámites funerarios.

"Siempre disfrutó la vida"

"¿Cómo fue como papá?", le preguntaron a Maimca, quien no dudó en responder no tiene nada que reprocharle, ya que considera que fue un padre atento.

“Un ser maravillo, entregado, amoroso, yo no tengo ninguna queja, siempre disfrutó la vida, estaba al pendiente de todos nosotros, no me queda más que agradecerle”, refirió.

Víctima del Covid-19

El compositor de más de 600 canciones, falleció la madrugada de este 28 de diciembre por complicaciones generadas por la Covid-19. Desde el 17 de diciembre, el estado de salud del compositor era preocupante, ya que se informó que fue intubado.