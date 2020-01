La vida de Juan Gabriel en 70 datos

1.- Su nombre real era Alberto Aguilera Valadez, quien se desempeñó como cantante, compositor, productor y actor.

2.- Sus padres lo llamaron Alberto, gracias a Albertico Limonta protagonista de la radionovela del momento, El derecho a nacer.

3.- Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, pero solo vivió ahí por siete meses.

4.- Después de la muerte de su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, su madre, Victoria Valadez Rojas decidió mudarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se forjó como artista y de ahí el sobrenombre del Divo de Juárez.

5.- El trabajo de su madre, la obligó descuidarlo, por lo que desde pequeño asistió a una casa hogar.

6.-Para continuar con su educación, lo enviaron a un internado, del cual se escapó a los 15 años.

7.- Durante su juventud, pasó casi dos años tras las rejas en la prisión de Lecumberri, porque fue acusado injustamente de robar unas joyas en casa de una famosa actriz, durante una fiesta donde fue a cantar.

8.- El intérprete peleó por demostrar su inocencia hasta que fue escuchado por Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, esposa del director del penal, quien lo ayudó a salir libre y lo llevó a vivir a su casa.

9.- Su primera canción la escribió a los 13 años y fue la Muerte del Palomo.

10.- Cuando tenía16 años de edad, trabajó en el cabaret Noa Noa, donde hizo su debut y subió por primera vez al escenario. El sitio fue la inspiración de la emblemática canción homónima que fue un gran éxito.

11.- Conforme fue creciendo, se empezó a presentar en algunos bares de Ciudad Juárez como El Hawaiian, El Palacio Chino, La cucaracha y Charlies bar.

12.- A los 18 años ya había escrito 300 canciones.

13.- En 1968 adoptó el nombre artístico de Adán Luna, pero en 1971 después de lanzar su primer disco El Alma Joven, cambió a Juan Gabriel.

14.- Su nombre artístico Juan Gabriel, lo adoptó en honor a dos personas importantes en su vida, Juan Contreras (su maestro y benefactor) y Gabriel Aguilera (su padre).

15.- El Alma Joven fue su primer lanzamiento lo llevo a la cima de su carrera, con el que consiguió su primer Disco de Oro. Fue en Caracas, Venezuela donde lo presentó.

Foto: @JuanGabrielPorLosSiglos

16.- Siempre se caracterizó por ser una persona sencilla, a pesar de la fortuna y el éxito.

17.- Grabó 34 álbumes de estudio y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, según su sitio oficial (juangabriel.com.mx).

18.- Es el único cantante que tiene todos los derechos totales y universales de su obra intelectual.

19.- Uno de los discos más vendidos en toda la historia de México, fue su álbum Recuerdos vol. II, con más de 16 millones de copias.

20.- La letra de la famosa canción Amor Eterno (1990), fue inspirada en la muerte de su madre ocurrida en 1974. Aunque se rumora que también fue dedicada a un amor de juventud que murió en el puerto de Acapulco.

21.- Otro de sus éxitos fue No tengo dinero, con el que vendió alrededor 2 millones de copias. Y fue tan positiva la respuesta del público que sacó una versión en japonés y portugués.

22.- Fue el primer artista de música popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes (1990) junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. De esa presentación, surge su primer álbum en vivo.

23.- Cientos de artistas han grabado canciones de su autoría, como José José, María Victoria, Lucía Méndez, Lola Beltrán, entre otros.

24.- Hizo duetos con artistas como, Daniela Romo, Lucha Villa, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, su entrañable amiga, entre muchos otros.

25.- Compuso alrededor de 1500 canciones y Ganó 17 premios Billaboards.

26.- Durante su faceta de actor, participó en programas de televisión, grabó 8 películas entre las que destacan Mi vida, Del otro lado del puente y El Noa-Noa.

Foto: Especial

27.- Su popularidad, lo llevó a tener dos días dedicados en su honor, en Las Vegas es el 17 de diciembre y en Los Ángeles el 5 de octubre.

28.- Fue nominado a los Grammys en 6 ocasiones.

29.-. Abrázame muy fuerte develó su estrella de Hollywood en 2002.

30.- En el 2009 se le otorgó el reconocimiento como Persona del año en Latin Grammy.

31.- Gracias a su éxito, se convirtió en huésped de honor de Buenos Aires, El Vaticano, Madrid y Asunción, ciudades que le entregaron sus Llaves.

32.- Sus platillos favoritos eran el pan con nata, quesadillas y enchiladas verdes.

33.- En el 2003, el gobierno de Parácuaro nombró en homenaje, la calle en donde nació como Juan Gabriel.

34.- Cuando viajaba no le gustaba hospedarse en hoteles, preferiría quedarse en casas.

35.- No toleraba el cigarro ni tampoco que las personas fumarán a su alrededor.

36.- Tenía un rancho que se llama “Juangacuaro”.

37.- La mayoría de las veces que viajó, lo hizo por carretera, ya que les tenía pánico a los aviones.

38.- Sus temas musicales fueron traducidos a otros idiomas como alemán, inglés, turco, francés, italiano y griego.

39.- Siempre fue muy reservado con su vida privada, por lo que no hablaba mucho de ella.

40.- Lo que se sabe es que nunca se casó, pero tiene cuatro hijos Iván, Joan, Jean y Hans.

41.- Les escribió a cada uno de sus hijos canciones de cuna.

42.- Fue el menor de 10 hermanos de los cuales 4 ya fallecieron.

43.- Juan Gabriel llegó a vender artesanías de madera en la calle.

44.- En sus espectáculos disfrutaba bailar, por eso en su repertorio incluía la canción Nadie baila como tú.

45.- Los coloridos y brillantes vestuarios que usaba en sus presentaciones, llegaron a cotizarse hasta en 5 mil dólares.

46.- Incursiono en diferentes géneros de la música popular en español, como mariachi, norteño, bolero, banda, huapango, balada, ranchera, rumba flamenca, entre otros.

47.- También fue filántropo y entre sus obras destaca la ayuda a niños y jóvenes de México y otros países.

48.- Fue benefactor de niños albergados en la escuela Semjase, que él creó en 1987 en Ciudad Juárez.

49.-Algunas de sus canciones están inspiradas en acontecimientos que le pasaron durante su infancia y juventud, como De sol a sol, escrita en honor a la muerte de su padre.

50.-“Lo que se ve no se juzga, mijo”, respondió en una entrevista cuando le fue cuestionado por su orientación sexual. Frase que se volvió viral en redes sociales y una de las más famosas del artista.

51.- Para aclarar que no tenía presencia en redes sociales, modificó la letra de su famoso tema por, “No tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Whatsapp”.

52.- Antes de grabar como solista trabajó haciendo coros de grandes figuras de la canción como Roberto Jordán, Angélica María, Estela Núñez y César Costa.

53.- Partició en el festival Viña del Mar, donde obtuvo Antorchas y Gaviotas de Plata y Oro.

Juan Gabriel.

54.-Los reyes de España le otorgaron el galardón Laurel de Oro por su trayectoria, premio a la Excelencia Universal en 2006.

55.- En la Plaza Garibaldi, de la Ciudad de México, hay una estatua en su honor, en la que sus fans van a cantarle y dejarle flores en su aniversario luctuoso.

56-. La famosa imagen de la palmera, que generó decenas de memes, en realidad era para anunciar que JuanGa comenzaría a trabajar con Anahí.

57.- El Auditorio Nacional le concedió un reconocimiento por haber ofrecido más de 100 conciertos en sus instalaciones entre 1992 a 2004.

58.- Juan Gabriel le obsequió a Thalía la canción Gracias a Dios (1989), que ella incluyó en el exitoso álbum En éxtasis (1995).

59.- Rompió récords de audiencia en algunas de sus presentaciones como en el Rose Bowl, Madision Square Garden, Estadio Azteca y en decenas de palenques.

60.- Los éxitos del cantante también tuvieron voz de las nuevas generaciones; el grupo Maná logró un Grammy Latino por Se me olvidó otra vez.

61.-El grupo de rock mexicano Jaguares, se mantuvo en el primer lugar de popularidad por algunos meses gracias al tema Te lo pido por favor.

62.- En el 2000 consiguió llenar el Zócalo Capitalino, rompiendo récord de asistencia con 350 mil personas.

63.- Sus canciones fueron temas principales de telenovelas mexicanas.

64.- En las últimas décadas presentó problemas fiscales, por evadir impuestos y le fueron embargadas 11 propiedades, que al final recuperó tras pagar más de 20 millones de pesos.

65.- Su último concierto fue dos días antes de su muerte en The Fórum de Inglewood en California, al que asistieron 17 mil personas, en el marco de su gira “MéXXIco Es Todo”.

66.- La causa de su fallecimiento fue un infarto al miocardio, a los 66 años de edad.

67.- Su muerte coincidió con el último capítulo de su bioserie Hasta que te conocí

68.-Su ex manager, Joaquín Muñoz, ha asegurado que JuanGa sigue con vida.

69.-Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes fue el 33 y último álbum de estudio del artista, que fue lanzado 16 días antes de su muerte.

70.- Por órdenes presidenciales, se realizó un homenaje post mortem a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Así mismo, se reunieron miles de personas en su estatua en Garibaldi.