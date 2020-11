La Sonora Dinamita convirtió Mil horas en anónima, ya no me pertenece: Andrés Calamaro

"La Sonora Dinamita convirtió Mil horas en anónima, ya no me pertenece. Trascendió la versión original y la llevó a una escala insólita", dice en entrevista Andrés Calamaro, quien participa en el disco Transformando la cumbia, 14 éxitos de la Dinamita, en el que reinterpreta el tema. En el video del dueto que grabó, Calamaro aparece con un güiro entre las manos y bailando alegremente. Paradojas de la vida, el tema escrito en referencia al conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña, en plena dictadura militar en el país sudamericano y cuando el rock en español germinaba, no sólo fue un símbolo de los años ochenta en su país; le aguardaba al autor de Algún lugar encontraré verlo convertido en un éxito de la cumbia.

-¿Hace cuánto y cómo conoció la versión que la Sonora Dinamita hizo de Mil horas?

-No recuerdo la secuencia exacta, hace unos años las noticias llegaban más lentas, las únicas noticias veloces eran las malas noticias. Tampoco es una noticia cualquiera, jamás habían grabado ninguna de mis canciones en semejante dimensión musical y popular.

-¿Qué sentimiento le provocó cuando la escuchó?

-Puras buenas sensaciones, La Sonora Dinamita convirtió Mil horas en anónima, ya no me pertenece. Trascendió la versión original y la llevó a una escala insólita. Jamás pensé que esta canción iba a terminar siendo parte de la música popular de México y América Latina. Sentí lo que es ser millonario sin dinero.

-¿Sabía que, al menos en México esta canción no falta en las fiestas?

-Sí, lo sé. Me parece extraordinario, casi un milagro teniendo en cuenta el contexto en el que la hicimos y la grabamos. Mil horas la escribimos con mi buen amigo Marcelo (Scornik) hace muchos años, en su momento fue un gran éxito en Argentina para Los Abuelos de la Nada pero nunca pensamos que era posible semejante trascendencia en la versión de Sonora Dinamita, y otros intérpretes de la talla de Hermanos Rosario, en República Dominicana. Mil horas es anónima, Sonora Dinamita la convirtió en algo que escapa de cualquier concepto. Era una canción algo extraña para el rock, Los Abuelos de La Nada éramos una banda de músicos expertos con un poeta cantando. Podría haberse quedado fuera de aquel disco y tampoco hubiera sido un drama.

-¿Cómo consiguió darle ese tono de cumbia a su interpretación en el álbum de la Dinamita?

-En Argentina hay cumbia buena también. Y soy bastante estudioso, no soy un especialista pero me gustan las cosas buenas. La cumbia en nuestro país es enorme.

-¿Fue su idea tocar el güiro, lo había tocado antes?

-En la grabación no toqué el güiro pero en Argentina es un emblema del ritmo, la cumbia ha trascendido todo, las clases sociales y las distancias. La cumbia y el cuarteto.

-¿Se inspiró en los sonideros de México para los saludos y las frases que incluye en su interpretación?

-Espero que sí. Soy un admirador fascinado por México y sus culturas, la popular, la ancestral, la regional y musical. Tengo mi familia viviendo en México, me considero hermano allá. Además hay toros. Por poco me quedo en México pasando la cuarentena, me hubiera gustado. Se libraron de mí por poco.

-¿Ya escuchó el disco completo de la Sonora Dinamita, qué le pareció?

-Es un disco de lujo, muy grande. Los artistas son todos excelentes y mejores cantantes que yo. Es un honor formar parte del repertorio clásico de La Sonora Dinamita.

-Remontando a la historia, ¿cuál fue el origen de la creación de esta canción? ¿Qué la inspiró?

-Supongo que el origen es la guerra de las Malvinas, algo imperdonable. Una canción alegre inspirada en algo heroico pero trágico. Mi generación tuvo una adolescencia complicada que diluimos en marihuana, nos faltó tequila. Los héroes de Malvinas tienen mi misma edad, contiene cierta complicidad, un cierto mandato generacional que entendemos, espero. Meados por los perros.

-¿Piensa hacer otra colaboración con la Sonora Dinamita?

-Espero que sí. Claro. Soy fiel soldado de esta causa.

-¿Qué otra reversión de alguna de sus canciones le ha gustado?

-No soy un verdadero compositor ni un intérprete sensacional, pero grandes artistas han cantado mis canciones. La Sonora Dinamita llevó Mil horas a otro terreno, la multiplicó por mil. Lo único más grande que eso es Julio Iglesias. Con esta versión de Mil horas me han hecho ciudadano honorable de México.





Con información de Rosari Reyes