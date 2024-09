José Madero comparte sus vivencias en su nuevo disco Sarajevo

José Madero en su nuevo tour “Sarajevo”, que inicia el 8 de noviembre en la Arena Monterrey, logró tres sold outs en el Auditorio Nacional. La gira lleva el título del que califica como su disco más personal, aseguró en conferencia de prensa.

“Refleja mi caótica vida íntima”, describió de los 12 temas que lo componen, en los que habla de sus vivencias en el amor, con la fama, o la cercanía de un feminicidio, el de Karen Esquivel, una fan desaparecida de quien en su momento compartió una fotografía cuando su familia aún la buscaba.

El tema dedicado a Karen Esquivel se titula “Luciérnaga” y lo mencionó como uno de los más importantes para en él en el disco, que escribió junto a la madre de Karen, Becky Espinoza de los Monteros.

Otras canciones que contiene “Sarajevo” son “Hablemos del campo”, un tema “profético auto fatalista en mi vida”, “Día de mayo”, “Gardenias ’87”, “Cum laude”, y “Rey ahogado”.

“Esta producción Sarajevo, es el reflejo de mi vida personal, la mayoría de las veces el artista guarda sus emociones, siempre tiene que mostrar un rostro sonriente, hablo de eso en mi EP “Aurora”, di mi queja de la fama”, confesó.

Adelantó que no incluirá en su tour canciones icónicas de Pxndx, la banda de la que fue vocalista. “Cuando decidí seguir mi camino solista, sí eché mano no sólo de esos temas, hasta de covers, porque aún no tenía canciones propias para dar un concierto.Actualmente cuento con seis producciones, y me sobran temas”, finalizó José Madero, quien se presentará los días 28, 29 y 30 noviembre en el Auditorio Nacional.