Irrespetuosa e innecesaria: Stephanie y Michelle Salas responden a final de Luis Miguel, la serie

El pasado domingo llegó a su fin la serie de Luis Miguel, y una de las escenas que más dio de qué hablar en redes sociales fue el encuentro sexual entre el personaje de Michelle (Macarena Achaga) y el Manager del cantante, Mauricio (Fernando Guallar), dado el desnudo parcial de la actriz, y la forma explícita en que se representó dicho momento.

Ante los comentarios de los fans, Michelle Salas externó su descontento con la producción, por haber sexualizado su imagen de esa manera, sin tener el contexto de cómo se dio esa relación en la vida real. "Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión".

"Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar el capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", se lee en parte del mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

Por su parte, su madre Stephanie Salas apoyó sus palabras a través de una fotografía compartida en su perfil, donde aparece Michelle y su hermana Camila, a los 7 años y 7 meses de edad respectivamente. En el pie de foto, la cantante destacó su intención de siempre defender el hogar que formó al lado de sus hijas, y sobre todo el cuidado que ha puesto a su vida privada.

"Hoy, como madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y de dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona. Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado a mi hija Michelle los creativos e involucrados en la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija", escribió.

Hasta el momento, la producción ni Luis Miguel se han pronunciado al respecto, pero decenas de fans han apoyado las palabras de Stephanie y Michelle con mensajes de aliento.