Ingrid Martz da cursos gratis para mamás primerizas

Ingrid Martz, quien lleva más de un mes en cuarentena, señaló que debería haber medidas más drásticas para la población que sigue en la calle para evitar que las cifras aumenten cada día ahora que estamos en la fase 3 de contagio por el Covid-19, además de que no tiene claro al igual que mucha gente, cuáles son las diferencias a la fase anterior.

“No encuentro la diferencia, deberíamos hacerlo legal como en otros países donde te multan o te regresan a tu casa, es lo que debería estar sucediendo. Yo tengo 35 días sin asomar la nariz, ni súper, ni nada, es importante no ser el contagio, sobre todo para quienes tienen bebés en casa como yo”, expresó a JDS a través de una videollamada.

Gossip Maya Zapata debuta como directora y guionista con obra Mala Malena

En ese sentido, ella cree que sí existe el virus, no como otros famosos que han dicho que no es real y tiene que ver con un complot gubernamental o creencias propias sobre este tipo de pandemias.

“Todos tenemos a alguien cercano a nosotros que está enfermo, una tía en Barcelona, un primo en Nueva York, amigos aquí, la gente está sufriendo mucho, ya no se dan abasto para enterrar a la gente, tengo el corazón apachurrado de ver esto y me parece increíble que haya gente que diga que no es verdad, entonces que, ¿todos están actuando?, no entiendo”, mencionó.

Todo este tiempo ha estado generando contenido para su canal de YouTube Creciendo con mamá que vale la pena por la producción y expertos para la gente en este confinamiento. “Está enfocado en la maternidad para quienes son primerizas me he convertido en un puente para quienes no tienen tiempo para un curso, ni los recursos para pagarle a un experto”.

Mamá de una hija, Martina de 11 meses, se siente afortunada que no nació durante una pandemia, pero fuera de eso lo más grande es el amor que le puedes dar a un hijo, por lo que en estos tiempos se vale tener más hijos y no descarta en tener otro la brevedad.

“Claro que se vale, siempre pensé en uno, pero le digo a Dios que con dos me doy por bien servida. La verdad que los hijos son lo máximo, ves lo que haces y se te acaba el cansancio, pero uno lo planea me encantaría otro pero no está en nuestras manos”, abundó la actriz.

Aunque muchos matrimonios se han dado cuenta en este alojamiento obligado por el coronavirus que ya no pueden estar juntos provocando separaciones, a ella le pasa todo lo contrario, pero cree que son por varias razones como no conocerse al 100% a su pareja como ella sí ha tenido la paciencia.

“La gente no tiene tiempo de conocerse, todos se levanta, se bañan, desayuno, trabajan todo el día, llegan a casa casados, sin ganas de platicar y ahora están enfrentando a su pareja que no ha conocido, a Rodrigo y a mí nos pasa todo lo contrario, te juro que no hemos tenido un sólo problema desde que empezó la cuarentena”, detalló la rubia.

Por ahora, no ha sido invitada a estas cadenas de ayuda entre famosos para apoyar a gente necesitada, tiene la convicción que cada quien lo hace a su manera y desde casa. “Es horrible, pero a veces tienes a gente necesitada en casa y cada quien ayuda desde su trinchera”, indicó Ingrid quien no descarta regresar a la televisión después de 20 años sin parar con un proyecto que le apasione.