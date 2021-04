Francisco Céspedes, en ayuno en pro de la libertad

Postrado en su cama con una colcha blanca y conectado vía zoom desde su celular, el cantautor de origen cubano Francisco Céspedes, radicado desde hace 30 años en México ofreció una conferencia de prensa para hablar de la huelga de hambre de 72 horas que cumple en solidaridad con sus paisanos de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), también en ayuno en protesta contra el gobierno de 62 años en la isla.

Ayer a 16:00 horas inició el ayuno pero no se compara con sus paisanos. "Estos personajes están en huelga de hambre están muy deteriorados en su salud, es conmovedor, es conmovedor. Yo en solidaridad sin hacerme el héroe, pero como tengo una popularidad y me conocen más allá de las personas que son cubanas que saben realmente cómo se vive allí, hago un llamado desde este país en el que vivo desde hace 30 años, me considero mexicano, soy igualito que Chavela Vargas, amo a este país y también sin hacer tanto proselitismo, sabemos que en Cuba no hay libertad, ya van en 62 años (del mismo régimen), ¡es un abuso!".

Aun cuando Pancho tiene estudios de Medicina, informó que está asesorado por un médico. "Tengo mi dotación de electrolitros, más llevar al pie de la letra el no gastar energía, que la estoy ahorrando. Me voy a desintoxicar, por ese lado es bueno, además no es una huelga de hambre prolongada".

Aclara que si bien no es un hombre de política, sino de letras, se da en esta ocasión tiempo para hablar del régimen de más de seis décadas en su amada tierra Cuba. “Yo no quiero ser político ni aspiraría a nada de eso, mi formación es la mía, yo pienso de una forma, soy libertario, soy capaz de defender mi libertad a costa de todo, soy defensor de la libertad hasta de la economía. La libertad es el bien más preciado y yo soy capaz de defenderla hasta con mi vida”.

Para él, “el pacifismo desaparece cuando se cae en las dictaduras” y en el caso de su país, “todavía prevalece el miedo y sin embargo, cada vez veo más el intento de desaparecer la dictadura… por eso hago mi ayuno, para solidarizarme con mis compatriotas de la UNPACU, a quienes les prohibieron llevarles de comer algo digno a gente que no tiene para sus alimentos”.

Aunque para esta huelga de hambre tiene como lema “Por la libertad hasta la vida”, que, al igual que el tema que se viralizó en redes Patria o vida, parafrasea el grito de batalla “Patria o muerte” de la revolución cubana, Céspedes considera que “hay mucho oportunismo sobre lo que está sucediendo en Cuba y no me quiero sumar a eso; también porque las canciones son otro estilo que no manejo, como es mi romanticismo y los boleros. Y porque no me ha salido la canción, así nada más”.