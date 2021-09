Fallece Enriqueta Jiménez 'La Prieta Linda' a los 88 años de edad

Hoy se dio a conocer el fallecimiento de la cantante Enriqueta Jiménez mejor conocida como ‘La Prieta Linda’, a los 88 años de edad.

Por medio de sus redes sociales, Televisa Espectáculos dio a conocer la noticia, revelando que la familia confirmó su muerte, la cual fue por causas naturales, en su casa de la Ciudad de México.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre los servicios funerarios y sí más adelante habrá algún tipo de homenaje por su legado.

¿Quién fue Enriqueta Jiménez?

'La Prieta Linda', cuyo nombre era María Teresa Enriqueta Jiménez Chabolla, nació el 4 de julio de 1933 en Salamanca, Guanajuato.

Hermana menor de la también fallecida cantante y actriz Flor Silvestre (Guillermina Jiménez Chabolla) esposa de Antonio Aguilar y madre de Pepe Aguilar.

Cuando la familia se trasladó a la Ciudad de México, Flor debutó como cantante en un teatro del Centro Histórico y Enriqueta decidió seguir los pasos de su hermana mayor.

A los 14 años debutó formalmente en el Teatro Mariscala y poco después conoció a Silvestre Vargas, quien le dio la oportunidad de cantar con el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

En 1950, en sus inicios como cantante, La Prieta Linda aceptó la invitación de su hermana mayor, quien ya era artista exclusiva de Discos Columbia, para formar el Dueto Las Flores y grabar para dicho sello.

Y fue en 1952 cuando tuvo su primer éxito como solista Quieto capulín, con el Mariachi Perla de Occidente.

Grabó más de cincuenta discos y entre sus éxitos se encuentran los temas: Celosa, Amor sin medida, Yo no puedo más, compadre, Llorarás, llorarás, El quihúbole, entre otras.

Debutó en el cine mexicano con una actuación especial en El gallo colorado (1957), película a colores protagonizada por Miguel Aceves Mejía y Rosita Arenas.

En Bajo el cielo de México (1958), interpretó a la cantadora Micaela, su primer papel importante a lado de Aceves Mejía y Marga López.

También compartió créditos con su cuñado, Antonio Aguilar, en las películas Los alegres Aguilares (1967), Valentín de la Sierra (1968) y Valente Quintero (1973); en esta última también aparece su hermana Flor, en una actuación especial.

Y finalmente, se interpretó a sí misma en la película biográfica de Juan Gabriel, Es mi vida (1982), en la que también participó su sobrina, Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre.

Queta Jiménez y Juan Gabriel

La intérprete fue conocida por ser gran amiga de Juan Gabriel, pues gracias a ella el Divo de Juárez logró salir de Lecumberri cuando estuvo preso.

La artista asistía a cantarle a los presos del Palacio negro de Lecumberri porque era la prima de la esposa del Director de la cárcel, el General Andrés Puentes, quien ya sabía que entre los reclusos existía un jovencito que cantaba muy bien.

Fue cuestión de tiempo para que Jiménez intercediera por Alberto Aguilera, quien permanecía encerrado por un supuesto robo que no cometió.

Tras pagar 5 mil pesos de fianza de los años 60, Alberto quedó libre, y Queta fue la primera cantante en interpretar uno de sus temas.

¿Por qué le decían La Prieta Linda?

De acuerdo con lo que alguna vez comentó la cantante, su nombre artístico se lo debe al famoso cómico Antonio Espino 'Clavillazo' quien le dijo que "no era ni prieta ni linda, pero que así le dirían en adelante".

Sin embargo, el modisto Julio Chávez, quien la vistió a ella y a su hermana Flor aseguró que su apodo se debía a una canción.

"Su nombre se debe a una canción que a mí me fascinaba y que dice: 'dime qué me has dado, Prieta Linda, creo que me tienes embrujado...', y yo se la enseñé a la Prieta y así se le quedó".