Eve Ensler alista un baile de esperanza con su campaña One billion rising

Esta mañana se encendieron las alertas en las redes sociales por la búsqueda de una mujer. Sus conocidos piden a los internautas dar retuit al cartel que contiene su fotografía, en pocas horas su nombre ya es tendencia nacional. Decenas expresan su indignación al grito de "Ni una menos", aunque no falta quien cree que "se fue con el novio".

Las autoridades informan que hacen todo lo posible por localizarla, y aseguran que tratan el caso como una prioridad. Tras días de angustia, finalmente se informa que su cuerpo fue encontrado sin vida. No hay más que hacer, sólo queda implorar un milagro para que el caso no quede impune. No importa cuándo se lea esta historia, todos los días en México se da a conocer una similar. Tan sólo en los primeros seis meses de este año, más de dos mil familias vivieron este dolor en carne propia, y la cifra sigue aumentando.

SE LEVANTAN POR LA PAZ

Del otro lado del teléfono, la dramaturga estadounidense Eve Ensler, quien desde hace más de 20 años ha trabajado para poner fin a la ola de violencia, lamenta que en un país donde hay tanto entusiasmo por los movimientos feministas se den tantos ataques diarios, pero mantiene la esperanza en que el entusiasmo generado luego de la marcha histórica del pasado 8 de marzo (a la que acudieron alrededor de 80 mil mujeres) logrará un cambio.

"Las agresiones domésticas escalaron durante el confinamiento, aunque Andrés Manuel López Obrador lo niegue. Los números son alarmantes, es muy molesto y decepcionante verlo a él, al igual que a muchos otros mandatarios del mundo, pretender que es falso. No creo que el movimiento femenino se vaya a ir, y en México es muy poderoso. Las mexicanas han trabajado mucho tiempo, y en todas partes del país para detener la violencia y los feminicidios, lo que pasó en marzo con la movilización y el paro de mujeres fue tan sólo el principio". dijo Ensler.

Pero no todo es color gris. Para continuar sumando voces a esta lucha, prepara la campaña One billion rising, la cual desde 2012 ha reunido a miles de mujeres en todo el mundo que bailan en favor de la paz y la igualdad. Para 2021, los esfuerzos están encaminados también a construir jardines.

"Este año era muy claro para todos en nuestra relación con la Tierra, porque básicamente el Covid-19 abrió muchas cosas. La mayoría de las trabajadoras de primera línea son mujeres, y al igual que la Tierra, son las menos valoradas y menos protegidas. Este año sentimos que nos debíamos levantar para valorar y proteger a aquellas que están haciendo ese trabajo esencial", señaló.

Cuando has sido violada, has sido invadida. Destruye tu autoestima, te devasta, te aterroriza. Te quita la voz, el aliento y la confianza

EN CARNE PROPIA

Durante la charla exclusiva con El Sol de México, Eve aprovechó para enviar un mensaje de aliento a todas aquellas que han sido atacadas alguna vez, y les pidió no dejarse llevar por las críticas de quienes las revictimizan cuando dan a conocer su ataque. Ella misma conoció ese dolor cuando fue abusada por su padre durante su niñez, ya que incluso su madre se negó a defenderla pese a estar al tanto de las agresiones.

"Cuando has sido violada, has sido invadida. Destruye tu autoestima, te devasta, te aterroriza. Te quita la voz, el aliento y la confianza. Muy seguido a las víctimas se les hace creer que fue su culpa, que se deben avergonzar. Cuando fui abusada por mi padre, durante todos esos años, no había nadie a quien acudir sobre lo que me había pasado, no había nadie".

"Te toma mucho tiempo como sobreviviente retomar la confianza y sentir que puedes decirle a la gente lo que te pasó. Cuando una mujer se siente lista para hablar, es el momento correcto, no hay mal momento, y las víctimas deben tomarse el tiempo que necesiten para hablar, para que cuando lo hagan no vuelvan a vivir el trauma. Creo que esas ideas de que si no dices en el momento lo que te pasó... son terribles. Si algún día te han violado o te han atacado... ¿sabes los años que te toma volverte a construir?", subrayó.

25 AÑOS Y SIGUE VIGENTE

El 3 de octubre de 1996, Eve estrenó la obra Los monólogos de la vagina, en el Centro de Arte HERE de Nueva York. Dicha puesta en escena presenta el punto de vista de las mujeres en torno a temas como la sexualidad, la violación, la menstruación y la mutilación genital que todavía se da en algunos países. Para la también actriz, este texto es un retrato fiel de la situación en todo el mundo, la cual considera no ha cambiado mucho.

"El monólogo siempre ha hablado de la violencia sexual, todo empezó en Bosnia, y con el paso de los años le he añadido nuevas partes. Incluso incluí lo que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace unos años cuando los feminicidios iban al alza, aunque debo decir que las cosas siguen muy mal ahí, sobre todo con el terrible problema de las migrantes que están regresando. Esta obra siempre ha lidiado con la violencia y la liberación sexual, y lo que he agregado son historias de diferentes países, diferentes matices de violencia en todas partes del mundo".

En México, la obra continúa en cartelera, hace una semana se cumplieron 20 años de su estreno, tiempo en el que se han dado siete mil 400 funciones y han participado más de 130 mujeres.

La conversación finaliza con una luz al final del túnel, ya que confía en que la convocatoria para participar el 14 de febrero del 2021 en la iniciativa One billion rising será la más grande hasta el momento, y con un tono esperanzador, asegura que todas las noticias que circulan a diario no serán suficientes para detener el despertar de las mujeres.