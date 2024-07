El polémico personaje de Griselda le da a Sofía Vergara su quinta nominación al Emmy

Por su papel protagónico en “Griselda”, Sofía Vergara competirá por el premio Emmy. En la serie interpreta a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, conocida por haber fundado el Cartel de Medellín.

La originaria de Barranquilla competirá al lado de Jodie Foster (“True Detective: Night Country”), Brie Larson (“Lessons in Chemistry”), Juno Temple (“Fargo”) y Naomi Watts (“Feud: Capote vs. The Swans”).

Ésta es la quinta vez que la también modelo compite en este certamen, pues anteriormente fue postulada en cuatro ocasiones por su papel de “Gloria Delgado” en la serie de comedia “Modern Family”, aunque hasta el momento no ha recibido el premio.

¿De qué trata Griselda?

La serie, que Vergara protagoniza y produce junto con Eric Newman, es dirigida por Andrés Baiz. Está basada en la historia real de Griselda Blanco. A lo largo de seis capítulos narra la vida de la narcotraficante, desde que comenzó a construir su imperio de droga, hasta que fundó uno de los carteles más peligrosos de Colombia.

El auge de sus negocios se dio entre los 70 y 80, cuando estableció la venta de cocaína en Miami, y se caracterizó por ser la única mujer que llevaba a cabo ese tipo de crímenes en su país.

Para interpretarla, Sofía se sometió a una serie de transformaciones físicas, valiéndose de prostéticos en sus dientes y nariz, para asemejarse más a la verdadera Griselda, caracterización que le valió críticas incluso de Michel Corleone Blanco, hijo de la verdadera Griselda Blanco, quien reclamó el aspecto físico del personaje.

La entrega 76 de los Premios Emmy se celebrará el próximo domingo 15 de septiembre.