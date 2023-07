Duñe mezcla tecnología con instrumentos tradicionales para grabar su proyecto más personal

El músico francés Duñe ha experimentado esa mezcla de la tecnología con los instrumentos tradicionales, pues sus creaciones combinan los sonidos creados por computadora, con los acordes que él mismo interpreta con la guitarra y el piano.

“Cuando no tienes muchos instrumentos, un software es una buena manera de empezar, porque tienes un sintetizador virtual”, cuenta el cantante, quien además señaló que eso lo inspiró para comenzar a experimentar con instrumentos. “Fue muy cómodo para mí, pensé que tal vez debía poner más guitarras en mi música y cantar”.

El artista comenzó su formación en un conservatorio de música a una edad temprana, y aunque asegura que no le gustaba mucho “porque estaba enfocado a la música clásica”, esa experiencia le inculcó el interés por escuchar distintos géneros musicales.

Según afirma, al principio su música sonaba “como de celular”, pero sus amigos le dijeron que siguiera intentando y con el tiempo mejoró. Desde que inició su carrera formalmente, ha colaborado con artistas como Caryon, FKJ (como productor), Ichon, Aurélie Saada y Swing.

Al haber adquirido gran parte de sus habilidades de manera autodidacta, ve con gusto que después de la cuarentena los nuevos artistas tengan la posibilidad de explotar su talento por sus propios medios, y llevar su música a las plataformas.

“En la dirección artística, la gente está haciendo más videos por sí sola. Tal vez sea el final de muchas cosas profesionales, como los sellos, ahora la gente es más independiente. Tratan de hacer música por sí solos, ese es el punto de un antes y un después”, señaló.

PREPARA SU DISCO MÁS PERSONAL

El próximo mes de octubre presentará el EP Better never than late, un material influenciado por sonidos de pop, R&B y hip-hop, el cual compuso durante la primera ola de la pandemia, mientras se encontraba confinado en su casa.

Por ello considera que se trata de su trabajo más personal, pues lo realizó completamente en solitario con su equipo propio. “Lo hice en mi apartamento durante el Covid, simplemente tenía pocas cosas, como mi guitarra, mi micrófono y mi computadora”, cuenta.

“Empecé como mucha gente que sólo jugaba videojuegos, pero luego me di cuenta de que debía hacer música, no me podía quedar en mi cama haciendo nada. Sólo cantaba con mi guitarra y lo grabé”.

Gracias a esta experiencia reafirmó la importancia que tiene la música en su vida, y el acompañamiento que le ha dado durante los años que lleva dedicándose a ello de manera profesional.

“Es muy importante para mí hacer música todos los días, aunque hay días que no quiero hacerlo, y otros que sí, pero es como una terapia para mí. Tal vez más en este EP, porque es el primero desde 2016, es muy importante”, finalizó.