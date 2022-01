Hace tiempo que no me ofrecen nada: López Tarso extraña filmar para cine y TV

“Cuando la gente oye el número de años que tengo, se espanta y dice ‘no, pues ya es un viejito que no sirve para nada’. Pero no, estoy muy sano y listo para seguir trabajando”, dice Ignacio López Tarso en una plática telefónica con El Sol de México, a propósito de los 97 años que cumple hoy.

El actor no oculta su emoción durante la conversación. Presume el trabajo que realizó con el director Roberto Gavaldón cuando tenía 34 años y apenas se introducía en el cine. Con él rodó películas como Rosa blanca, Días de otoño, La vida inútil de Pito Pérez y el clásico Macario, que se convirtió en la primera película mexicana que aspiró por un Premio Oscar como Mejor Película Extranjera.

A esa cinta le siguieron más de 50 títulos en cine y otros 40 personajes que realizó en televisión para series y telenovelas. Pero a pesar de su prestigio, López Tarso lamenta que actualmente ya no lo busquen para actuar en el cine y la televisión.

“He filmado 54 películas y hace tiempo que no me ofrecen nada importante en el cine, tampoco en la televisión. Voy a cumplir 97 años y estoy sano, no corro, no brinco, pero camino y hablo muy bien”, afirma.

“Puedo hacer cualquier personaje, claro con ciertas limitaciones, que no se mueva excesivamente, que no tenga acciones violentas, eso sí no podría hacerlo. Pero lo demás sí, puedo ser cualquier personaje y estoy esperando a que me venga algún buen ofrecimiento”.

Desde hace dos años lleva esperando la producción de dos guiones que leyó, “pero desde entonces sólo me hablan para decirme que se retrasan porque dicen que el financiamiento que tenían ya no funciona y tienen que buscar otro productor. Yo les digo que lo busquen. Y aquí estoy, esperando a ver cuándo podemos hacer esas historias. Ambas son muy buenas y me gustaría mucho trabajar en ellas”, dice entusiasmado.

La última película que realizó y llegó a pantalla fue Identidad tomada, que estrenó en 2020, un año después de la muerte de su director, Gabriel Retes. Previamente filmó Mas sabe el diablo por viejo, con la dirección de Pepe Bojórquez, que concluyó el 2018 como la octava película mexicana más taquillera.

Desde entonces, Ignacio López Tarso se ha dedicado al teatro. Pero con el cierre de los foros por la pandemia de Covid-19 tuvo que adaptarse a los cambios y realizar sus primeras obras en línea, acompañado de su hijo, el actor Juan Ignacio Aranda.

“Mi hijo Ignacio me llevó por el camino del streaming y en ese camino los dos hemos hecho seis historias. Ninguna de ellas dura más de una hora y todas se adaptaron a ese formato. Ahí están en (la página web) de Boletópolis, para que la gente escoja la que quiera y la pueda ver”.

Ignacio López Tarso celebrará hoy como un día normal, eso sí, acompañado de sus seres queridos. “Comeré con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos. Nos vamos a juntar como unas 15 personas. Van a venir a mi casa a comer conmigo; estaremos aquí todo el día”. Será un día de fiesta.

