Cash, el peso del dinero VIP reúne a 100 famosos en una batalla de cultura general

Además del regreso a la televisión mexicana del conductor Héctor Sandarti, el programa de concursos “Cash, el peso del dinero VIP”, reunirá después de siete años a “Doña Lucha” y “Albertano”, personajes interpretados por Mara Escalante y Ariel Miramontes, como capitanes de cada uno de los dos equipos en competencia.

La producción a cargo de Rosa María Noguerón, que se estrena el domingo 9 en Las Estrellas a las 21:00 horas, promete “mucho entretenimiento y aprendizaje, porque se tienen preparadas muchas preguntas de conocimientos generales que Héctor Sandarti, les hará a las cuatro estrellas que acompañarán a cada capitán”, comenta la productora.

“Doña Lucha” y “Albertano” serán capitanes de sus respectivos equipos. “En nuestras manos tenemos un programa de concursos de garbanzo de a libra. Es divertido, dinámico y además se va a dar dinero.

“Vamos a tener dos capítulos seguidos y tiene cada emisión todos los ingredientes para que a las familias mexicanas les guste”, destaca Noguerón.

Entre las estrellas que participarán están Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, David Zepeda, Gabriel Soto, y Danielle Dithurbide.

También Tania Rincón, Wendy Guevara, Raúl Araiza, Alexis Ayala, Pancho Barraza, Mario Bautista, Facundo, Paul Stanley, Cynthia Urias, Eva Cedeño, y Julián Gil, son parte de los 100 artistas invitados.

Mara Escalante afirmó: “A mí me da mucho gusto trabajar con mi hijo ‘Albertano’, porque desde hace muchos años me dijo que quería volar con sus propias alas. Y le dije ‘ahí tienes a tu hermano El Chino’ lo que le pasó por volar con sus propias alas me lo tenían sin comer y todo por irse a ‘Survivor’”.

Por su parte, Ariel Miramontes comentó “Sí jefa yo también estoy bien contento, muy agradecido con la producción. Aunque nosotros ya teníamos contemplado trabajar juntos pero no se daban las condiciones. No es porque no hayamos querido por nuestra agenda llena de trabajo”.

Héctor Sandarti, el conductor, quien regresa a poco más de tres años ausente de la televisión mexicana dijo: “duré 25 años aquí luego vino una oferta de trabajo en Estados Unidos y me fui, pero dejé las puertas abiertas y ahora regreso a esta pantalla chica y vuelvo más chilango que nunca.

“Me encanta este proyecto con el que Rosa María va a reunir a las familias desde el pequeño hasta el abuelito. Es un programa de concursos fácil de entender, luego luego te enganchas”.

Para esta primera temporada, se grabaron 12 capítulos y Rosa María Noguerón reconoció que “en televisión abierta hay buenos programas de contenido que si bien son competencia, nosotros con ‘Cash, El peso del dinero VIP’, vamos a dar la batalla y llevaremos diversión a los telehogares”.