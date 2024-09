Carlos Vives devela su figura en el Museo de cera de la CDMX

Carlos Vives en el preámbulo de su concierto “El rock de mi pueblo vive”, este sábado en el Auditorio Nacional y a la espera de ser honrado como Personalidad del Año del Latin Grammy, develó su figura de cera en la Ciudad de México, que viste prendas que portó en su álbum “Cumbiana” del 2020.

Acompañado por Ana Villacorta e Iván Nájera, ejecutivos de Sony Music, el artista colombiano reconoció que su disquera “llegó en un momento muy difícil de mi vida y me dieron la oportunidad de regresar a la industria”.

El director general del Museo de Cera Ciudad de México Mauricio Rabner dio la bienvenida al artista que cuenta con 10 mil millones de reproducciones de su música en las plataformas digitales, y en más de tres décadas de carrera ha superado los 20 millones de álbumes vendidos.

“Mi temor quizá era que no se pareciera a mí, sin embargo; me han sorprendido los escultores. Estoy feliz de este reconocimiento que me hace el pueblo mexicano así lo siento, hemos querido tanto a México, hemos sido tocados en el corazón por su música, por su arte, por su cine, por su televisión”, expresó Vives junto a su figura de cera.

“Siempre México fue un sueño para nosotros los colombianos, siempre ha sido y siempre hemos sentido una conexión profunda con México. Me viene de familia, mi padre y abuelo me inculcaron la cultura de México y estar hoy aquí en el museo, al lado de tantas figuras del mundo, de tantas estrellas, especialmente de las estrellas mexicanas, que para nosotros desde mi infancia y juventud, fueron un ejemplo y una inspiración, es el honor más grande que he recibido”.

Iván Nájera, Press manager de Sony Music, mencionó previo a la develación que la compañía celebra la vida y trayectoria de Carlos Vives, “México siempre lo ha adoptado no sólo como una figura de Colombia, sino de toda Hispanoamérica”.

Ana Villacorta VP de Marketing y Promociones de Sony Music, expresó: “Es un orgullo y privilegio trabajar contigo y disfrutar de tu música y de tu persona, de todo el compromiso que tienes, de toda la alegría que nos das y nos inspiras”.