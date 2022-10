Carlos Carrera enfrenta el reto de llevar el thriller de Lotería del crimen a televisión

La versatilidad es lo que define el trabajo de Carlos Carrera. Puede dirigir una serie de televisión de ficción, una película que impacte a nivel internacional, un documental inspirado en las voces que muchos pudieran omitir, o una animación.

El secreto es siempre retarse a hacer algo diferente, según lo aseguró el propio cineasta, salir de su zona de confort y hacerle caso a su intuición.

“Siempre uno quiere hacer más y que las cosas queden mejor, pero hasta el momento me siento muy satisfecho con lo que he realizado, estoy contento con tener trabajo, estar de manera continua complaciendo al público y produciendo”, afirmó Carrera en entrevista.

El director ha ganado más de una decena de Premios Ariel a lo largo de su trayectoria; El crimen del padre Amaro (2002), Sexo, amor y otras perversiones (2006), Backyard (2009) y Ana y Bruno (2017), destacan su trabajo, incluso son proyectos de los cuales dijo sentirse orgulloso.

“La base de un trabajo de dirección eficaz es mantener un clima serio de trabajo, pero a la vez tranquilo, no soy de los que les gusta gritar, la comunicación es básica como sistema de dirección y es simplemente ponernos de acuerdo todos para contar una historia y ya está.

“Cada trabajo es un reto, lo más difícil es hacer que estos se hagan realidad, todo el proceso de buscar en dónde y cómo lograrlos, hay algunos que tengo aún en el cajón y otros que tal vez nunca se hagan”, expresó.

El primer trimestre del año, Carrera finalizó las grabaciones del filme Confesiones, protagonizado por Ana Claudia Talancón, Claudia Ramírez y Juan Manuel Bernal. El thriller narra la historia de una pareja que sufre el secuestro de su hija, para liberarla se tendrán que revelar sus más oscuros secretos.

Hasta el momento aún no existe fecha de estreno de ésta.

Paralelo, también está por estrenar el documental Pasitos a la fama, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, mismo que se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre. La preproducción de dicho trabajo comenzó en 2018.

“El documental habla de los niños que quieren ser famosos. He trabajado durante toda mi carrera con niños y, de repente, son más interesantes las historias de las familias y los niños que lo que queda en pantalla”, compartió.

Lotería del crimen

Carlos Carrera está al frente de la nueva producción original de TV Azteca Lotería del crimen, thriller basado en delitos reales, un tema que no le es ajeno a quien ha realizado cintas como el episodio Barbacoa de chivo, sobre un linchamiento en un pueblo de México, de la película colectiva Cero y van cuatro (2004). La violencia, dice, es una realidad “que es necesario contar”. La serie estará disponible de lunes a jueves a las 22:30 horas, a partir del 10 de octubre en Azteca 7.

“Es un proyecto que tiene sus características especiales, es una de las pocas incursiones que he hecho en este estilo policial, lo que tiene de bueno es que tiene mucho ingenio y humor en los guiones.

“Lo que me hizo decidirme para entrarle, fue el aderezo que tienen, no sólo son historias de fórmula policial en donde hay un crimen, luego una historia para encontrar al culpable, sino cómo estos personajes tan particulares resuelven los casos con métodos a veces convencionales y otras no, eso es lo que creo que va a hacer que sea muy entretenido”, aseguró.

Su gusto por la profesión se mantiene y aún tiene planes de realizar más cosas entre ellas, algunas cintas de animación.

“Al cine de animación mexicano le hace falta que se haga más, hay compañías que se pueden dedicar a hacer animación, falta ponerse retos en historias, en el ámbito técnico, tener más logros, pero vamos trabajando para ir posicionando este género”, sostuvo quien tras varios años de trabajo, estrenó la ganadora del Ariel Ana y Bruno, una sutil historia sobre el duelo infantil, en la inauguración del 15 Festival Internacional de Cine de Morelia, en 2017.

Finalmente, el también expresidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) aplaude que, pese a la pandemia, se mantengan en pie y estén próximos a celebrarse los Premios Ariel, el 11 de octubre, en el Colegio de San Ildefonso, en su edición 64.

“Me parece muy importante que siga existiendo el reconocimiento a lo mejor del cine mexicano, con un cambio de sede debido a la falta de apoyo gubernamental (ya que se tenía previsto realizarse en Bellas Artes), entonces ha tocado buscar en otros lugares y espero sea una ceremonia buena aunque sea chiquita y que las películas premiadas sean las más notables”, dijo.