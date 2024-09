Candelabrum Metal Fest se queda en León; inicia la fiesta metalera del Bajío

LEÓN, Gto. La llama del metal del Bajío se encendió. El Candelabrum Metal Fest 2024 inició y mientras la raza del Bajío y la que realmente es amante del metal en el país e inclusive del extranjero siga apoyando, el festival continuará.

Al menos así lo dijo Kezhia Quintero, productor general del evento, quien en la primera conferencia de prensa del festival lo confirmó a pregunta expresa de Organización Editorial Mexicana.

"Nosotros queremos, y es la idea, quedarnos en León. Es una ciudad que tiene toda la infraestructura para poder trabajar, que es lo principal, y también cuenta con la infraestructura para darles algo cómodo al público. Entonces creo que León es una gran ciudad para hacer un festival; tal vez la gente no está acostumbrada a venir (al centro del país) y eso mismo es lo que lo hace más atractivo y más chido. Entonces nosotros deseamos, y es lo más seguro, que mientras los años que viva Candelabrum, es lo más seguro que siga en León", dijo.

El Candelabrum, fiel a su costumbre, inició puntual. A las 12 del día, Phantom, banda originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó el evento, que a diferencia de otros festivales, ya tenía raza metalera esperando el comienzo de la primera banda del festival, que de a poco se ha posicionado como una palestra para conocer nuevas propuestas nacionales e internacionales, pero también para ver agrupaciones antañas que por primera vez pisan el país, así como el regreso de otras tantas, todo gracias a este evento que con los años ha ido madurando y corrigiendo cosas, que según Kezhia Quintero, eran "áreas de oportunidad".

El propio Kezhia Quintero dijo que la asistencia no es un parámetro para seguir manteniendo el festival.

"Es lo que muchos no han entendido, no es la esencia del festival, la esencia es ofrecer bandas que nunca han venido y probablemente no volverán; aquí es venir a vivir el metal en su esencia pura".

El Candelabrum Metal Fest 2024 tiene en su cartel a bandas como Dismember, Terrorizer, Exodus, Gorgoroth, Picture y Pungent Stench, que en festivales europeos encabezan carteles y en esta ocasión tocarán en la Velaria de León y que además vienen de forma exclusiva al país a este evento de Guanajuato, que suma ya su tercera edición, y que seguramente vendrán más.