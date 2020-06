Camila esperará al 2021 para celebrar sus XV años

Aunque reconoce la crudeza de los tiempos que vivimos, pues "un día nos levantamos contentos y otro muy deprimidos", Mario Domm ha encontrado en la pandemia tierra fértil para su oficio. En su casa, Pablo Hurtado, ha hecho lo propio. Para ellos el encierro está resultando un privilegio.

Previo a lo que ambos han logrado trabajando a distancia, escribieron Luz, un tema que, explica Domm, "habla de que a final de cuentas, no somos más que partículas volátiles, pero el hecho de estar conscientes de que somos luz y no oscuridad, podría ayudarnos un poquito a tomar un camino más positivo". No fue escrita durante la pandemia, "pero bien puede ser el soundtrack de todo lo que nos está sucediendo", apunta el músico.

Eligieron Luz, que lanzaron recientemente con un video de animación en blanco y negro, como el primer sencillo de esta etapa de siembra. "Es como si fuéramos dos campesinos frente a un campo fértil, decidiendo qué vamos a sembrar. Lo que hacemos en la música siempre se siembra un año antes de que se recoja, ahora, comenzamos con Luz y después vienen dos, tres singles que tenemos ya listos, filmados, grabados, es cosa de empezar a arar la tierra y ponerle bonita intención".

Encerrados en sus casas de la ciudad de Los Ángeles, decidieron crear. Y esperar. "Cuando pones una semilla, no estás cada dos días escarbando a ver cómo va, no, siembras y esperas. Para nosotros este momento de pandemia es siembra, meter canciones en el corazón de la gente, para que el año que entra, cuando se puedan hacer conciertos en vivo y que toda la gente tenga muchas ganas de tener contacto y pierdan otra vez el miedo, podamos ser los mayores vendedores de tickets en Latinoamérica", confía. "Este 2020 cumplimos 15 años, estamos celebrando lo mejor en el peor momento, pero vamos a esperar para que sea como debe ser en 2021".

Pablo Hurtado agrega que ha sido un golpe duro para toda la industria musical, pero "los artistas tenemos la fortuna de poder crear desde casa, en nuestro caso, por nuestros estudios de grabación, esto no nos ha frenado tanto, pero los conciertos sí. Todo nuestro staff, los técnicos que trabajan en el equipo de Camila y de todas las bandas del mundo, dependen enteramente de los shows en vivo; es un reto grande, nos hemos tenido que reinventar, hicimos un fondo para apoyar a nuestro staff en estos meses en los que no va a haber shows y varias organizaciones también lo han hecho".

El músico agrega que si bien se han hecho conciertos vía streaming, "se está planeando la forma de volver a los escenarios de una manera segura. Es lo último que va a regresar porque son eventos masivos, pero la música siempre va a encontrar la forma de continuar. Cuando esto pase, más que nunca la gente va a querer asistir a un concierto, porque la experiencia de la música en vivo no tiene comparación".

Optimista, Mario Domm asegura que "no podemos poner nuestra atención en un momento, en un parpadeo de la Tierra. Esto va a pasar", confía.