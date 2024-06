C. Tangana muestra su lado más íntimo en su documental “Esta ambición desmedida”

GUADALAJARA. Por primera vez C. Tangana desnuda su alma ante la cámara. A través de su documental “Esta ambición desmedida”, el rapero español dejó ver su verdadero ser, tanto su luz como su oscuridad, con la intención de proyectarse a su audiencia tal cual es.

Además de conocerlo más de cerca, el proyecto permite conocer las dificultades que el artista de 33 años experimentó durante la creación de su álbum “El madrileño” y el tour que emprendió a nivel internacional titulado “Sin cantar ni afinar”.

“Hay mucha parte de intimidad en este documental, probablemente yo enseño bastante poco en la redes, no soy un artista que enseñe mucho de lo que hago, aquí me ves no sólo en el día a día, sino en los momentos más bajos, o en cosas que probablemente nunca contaría al público, es la mejor parte del documental que llegas a un punto de intimidad mío que hubiera sido imposible si no lo hubieran hecho mis amigos, ellos estaban ahí y yo no me sentí invadido”, afirmó C. Tangana en conferencia de prensa previa a la proyección del filme, durante la inauguración de la edición número 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Se reta a sí mismo

Uno de sus mayores aprendizajes al concluir con este documental, fue darle importancia a lo que siente de verdad; incluso considera que, después de esto, se enfocará en desarrollar proyectos que realmente lo reten y con los que pueda apostar por una mayor calidad.

“Uno no siempre tiene material fuerte para compartir, ahora todo mundo quiere sacar una canción al mes o rodar una peli al año o cada dos, lo cierto es que no creo que sea fácil tener emociones fuertes que puedas canalizar o cosas que te hayan pasado de verdad. Lo que me deja este documental es que, lo que merece la pena son las cosas importantes que te pasan.

Conferencia de prensa de "Esta Ambición Desmedida" documental de C Tangana que fue presentado en la Feria Internacional de Cine de Guadalajara.

“Viéndome en el documental, hay muchas cosas que no me hubiera gustado sacar o no tener mucha higiene con lo que uno le enseña al público, en estos momentos tratar de censurarse lo menos posible, esto es lo que me queda a mí”, comentó el cantautor.

Santos Bacana, Rogelio González y Cristina Trenas son los directores de este filme y quienes acompañaron en cada momento a Antón Álvarez Alfaro, su nombre real. El artista les dio una gran libertad para adentrarse en su vida, incluso consideran que hubo muchos momentos en los que hasta pudieron improvisar, debido a la confianza que le tienen al músico.

Me emociona la cena que se realiza previo a la gira, me emociona verme ahí llorando y diciendo verdades a la gente que quiero, eso fue fuerte, hay muchos momentos complicados, todos los momentos en los que me vi intenso o enfadado, para mí fue fuerte verlo, pero ahorita ya lo tengo asumido; cuando se acabó la gira sentí bastante alivio porque sí fue un proceso complicado comentó.

Sin embargo, al término de este trabajo, Tangana analiza todo el proceso con un poco más de nostalgia y piensa que podría haberlo disfrutado más.

C. Tangana muestra su lado más íntimo.

“Estas ambiciones te meten en líos, pero a la vez esa frustración de no estar nunca satisfecho también, considero que hay que hacer un equilibrio porque si me la paso bien y estoy muy cómodo, las cosas que hago son demasiado pobres, cuando disfruto las cosas, no las acabo sacando o no tienen tanto peso”, indicó.

Tangana considera a México un país importante para la difusión de su documental, debido a que fue de las primeras plazas extranjeras en donde pudo presentarse.

La relación con México es muy fuerte porque fue el primer lugar a donde fui a dar un concierto fuera de España en mi vida, tengo mucha relación con la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, muchas de mis colaboraciones y relaciones artísticas que han durado mucho tiempo y se mantienen hasta hoy son de acá, hay una conexión muy fuerte, presentarlo aquí es fundamental, no se me ocurriría hacer nada sin traerlo a México concluyó.

El documental estará disponible próximamente en cines comerciales.