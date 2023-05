Branca Franco, pionera en el alpinismo, participa en el programa Andes extremo

La alpinista brasileña Branca Franco supo desde pequeña que quería dedicar a escalar montañas, y sin saberlo abriría paso a más colegas, al ser la primera mujer en alcanzar la cumbre del Fitz Roy, la cual está situada en la Patagonia argentina, y es una de las montañas más grandes del mundo.

Hoy en día es la única mujer que forma parte del equipo de Andes extremo, y con emoción recuerda sus primeros pasos en esta profesión.

"Crecí al lado de uno de los mayores complejos naturales de Brasil, por la cercanía con la casa de mi madre. Algunos amigos fueron a escalar y me llevaron. Desde ahí hago deporte, hacía gimnasia olímpica y capoeira, y un día me invitaron a escalar y me encantó", cuenta a El Sol de México en conferencia de prensa.

"Un año después surgió en mi ciudad la posibilidad de tomar un curso, cuando tuve más conocimiento técnico para sentir más seguridad decidí que debía escalar. Estaba segura de que era el camino que quería seguir", agregó.

Branca señaló que a partir del inicio de su carrera, en el año 2000, ha observado más mujeres en competencias de montañismo. Tan sólo en 2004, en su país ya había un grupo de 30 mujeres, y asegura que el número va creciendo cada vez más.

"Observamos en el escenario de la escalada más presencia. Ya hay encuentros nacionales femeninos, debates y mesas redondas, y espacios para debatir el feminismo en la escalada. Ese es un gran logro para todas nosotras".

La serie de estreno en History, cuenta con seis episodios, a lo largo de los cuales se sigue a Branca, Gabriel Tarso y Edson Vandeira, quienes se aventuran en Los Andes, la mayor cadena montañosa del planeta, con picos extremadamente remotos y desconocidos.

Gabriel comentó que esta experiencia los llevó también a descubrir la riqueza del ambiente en esa zona, pues además del desafío físico de subir las montañas, en esta travesía aprendieron más sobre la historia del país.

"Cuando uno hace este tipo de viajes uno es parte de la cultura local, escuchar las historias", cuenta. "Los guías hasta hoy veneran las montañas como si fueran divinidades. Hacen rituales, ofrendas, fue muy emocionante".

Durante su travesía recorrieron las regiones de Arequipa, enfrentándose a ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora, fuertes nevadas, paredes verticales de hielo de 400 metros y avalanchas.

Entre los relieves que escalaron se encuentran el Coropuna, el volcán más grande de Perú, cuya altitud es de seis mil 425 metros, el Hualca-Hualca, con una altitud de seis mil 25 metros, el pico Chopicalqui y las montañas Yanapaccha, Apalmayo, y la más alta y peligrosa del país, Huascarán, que mide seis mil 768 metros de altura.

Su viaje no estuvo libre de percances, pues tanto Gabriel como Edson dieron positivos a Covid-19 durante el rodaje y éste último sufrió un duro golpe en la costilla que puso en riesgo su aventura. Al respecto, Tarso señaló que esos imprevistos son parte del oficio de escalar montañas.

"Es aceptar que uno no tiene el control de todo, conectarse en ambientes urbanos y controlados, donde uno tiene acceso a la energía eléctrica, fuego y agua, pero en estos ambientes uno ve lo que es vital para mantenernos vivos. Cuando uno ve el riesgo de muerte, hace que uno reafirme las ambiciones de estar en ese lugar", finalizó.