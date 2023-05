Boletos Luis Miguel en León agotados, ¡El que alcanzó, alcanzó¡

León, Gto. (OEM, Informex).- “No culpes a la noche, no culpes a la playa…será que no me amas”, pocos o muchos, los afortunados que lograron conseguir su boleto para el concierto de Luis Miguel, se pueden sentir satisfechos después de horas pegados en sus celulares, laptops o computadoras ¡Lo lograron!

En León serán más de 6 mil personas que acompañen al cantante en el estadio Domingo Santana, desde la venta VIP, los guanajuatenses mostraron gran interés en el evento, logrando agotar las localidades en dos días.

SIGUE SIENDO EL SOL

Un caos total ha generado Luis Miguel desde el 14 de febrero que anunció que este año regresaba a los escenarios con una gira mundial.

Las sorpresas fueron de menos a más, luego le siguieron las fechas en las que eligió 11 ciudades de nuestro país en las que eligió León para presentarse en el mes de diciembre en las últimas fechas del Tour Luis Miguel 2023.

Sin dar a conocer los lugares y costos de su show Luis Miguel, demostró que sigue siendo “El Sol de México”, pasan los años y sigue brillando.

Con hermetismo y algunas imprecisiones comenzó la venta VIP, la preventa que se tenía programada para 2 días, solo duró algunas horas lo que ocasionó que arrancará con la venta general dos días antes de los planeado.

PREVENTA RÉCORD

En punto de las diez de la mañana, los seguidores del intérprete de “Por debajo de la mesa”, ya se encontraban más que listos en la plataforma encargada de la venta de accesos, pero no pasaron ni 5 minutos, cuando comenzaron las dificultades para adquirir sus entradas y los tiempos de espera en la fila virtual incrementaron en un 100 % en el caso de León había fichas de con el número 150 mil, mientras a otros ni siquiera los dejó acceder a la boletera.

La desesperación aterró a los usuarios, al recordar que con la venta VIP, la página oficial colapsó, dejando a varias personas sin sus accesos.

COMUNICADO OFICIAL

La mañana transcurrió con mucho nerviosismo, entre los que estaban, casi a punto de realizar su compra, y los que les comenzó arrojar el anuncio de boletos agotados, generando otro día más de caos.

Hasta las 2:00 de la tarde el Banco Santander, se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales en el que explicaron a sus clientes que estaban teniendo una gran demanda de boletos para Luis Miguel Tour 2023, comunicaron que estaban procesando niveles récord de pagos con tarjetas Santander, tanto en la fase VIP, como en la preventa, sin interrupciones.

“Sabemos que el tiempo de espera ha sido largo, debido a la demanda histórica”.

Señalaron que sus clientes respondieron igual en las 11 ciudades donde habrá conciertos, generando una demanda masiva a la que sus sistemas de procesamiento de pagos respondieron oportunamente y donde una gran parte se hizo a meses sin intereses.

VENTA GENERAL EXPRÉS

Recomendaron a quienes se encontraban en las filas virtuales, no perder sus lugares y así confirmar que el boletaje de preventa ya se encontraba vendido en las 11 plazas, por lo que decidieron abrir la venta general a partir de las 3:00 de la tarde, con la misma respuesta que las preventas, con saturación de personas en el sistema tratando de conseguir sus boletos.

SOLD OUT

Las noticias no tardaron en alrededor de dos horas Ciudad de México, Querétaro y Puebla, lograron en tiempo récord “Sold out”

En las ciudades de León, Morelia, Guadalajara y Aguascalientes fueron las últimas ciudades en agotar el total de sus entradas, las plataformas en las que se compran los boletos ya ni siquiera tienen disponible la fila virtual, pero aun los seguidores tenían la esperanza de poder encontrar sus tickets.