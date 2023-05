Avantasia: el concierto que no debieron perderse los leoneses

El concierto de Avantasia en León estuvo a punto de cancelarse por dos razones: porque Tobias Sammet, líder de la banda, presentaba algunas molestias en su garganta y tos, pero también porque había una baja venta de boletos.

Que Avantasia llegara a León era ya de por sí algo extraordinario. Se trataba de la banda que encabezado en por lo menos tres ocasiones el cartel del festival Wacken Open Air, considerado como el más importante del género del metal mundial, además de que es una agrupación que puede presumir que en sus filas han estado algunas de las voces más importantes del metal y del rock. Klaus Meine, de Scorpions; Kai Hansen y Michael Kiske, ambos de Helloween; André Matos de Angra y Alice Cooper son sólo algunos de los que han aportado su voz a las canciones de Avantasia. No poca cosa.

El Foro del Lago fue el recinto elegido. Avantasia venía ahora con siete voces para presentar su show “A Paranormal Evening With Tobias Sammet's Avantasia”, que en países como Argentina, Chile, Costa Rica e incluso en la Ciudad de México fueron sold out, pero que algo inexplicable pasó en León, la que antaño era conocida como “la ciudad del rock”. Quienes faltaron se perdieron de las voces de Tobias Sammet, de Bob Catley, de Magnum; de Eric Martin, de Mr. Big; de Ralf Scheepers, de Primal Fear; de Ronnie Atkins, de Pretty Maids; así como de las de Adrienne Cowan y Chiara Tricarico.

El propio Tobias Sammet confesó estar decepcionado. Contó que estuvo a punto de cancelar el show, pero dijo que decidió hacerlo porque era la primera vez que visitaba León.





El Foro del Lago fue el recinto elegido.





“Nos contaron que no vienen muchas bandas a León, pero aquí estamos para cambiar la historia. Cuenten a sus amigos de lo que se perdieron y la próxima vez que vengamos, traigan a sus amigos”, dijo Tobias Sammet al inicio del show.

Pese a la poca asistencia de personas, Avantasia no se guardó nada, como tampoco la producción encargada del concierto. Un escenario potente y digno para una banda de esa talla. “Twisted minds” fue la primera rola de la noche y la antesala de lo que por dos horas los casi 500 asistentes vivirían.

Ralf Scheepers fue la primera voz en subir. "Reach out for the light" y "The wicked rule the night" fueron las que interpretó".









Tocó el turno de Eric Martin. Que Eric Martin haya estado en León ya valía por sí solo el boleto pagado, incluso para quienes aprovecharon las ventas de 2x1 que hubo días antes del show. “What's left of me” y “Dying for an angel” sonaron potentes y el concierto apenas iba calentando.

"Invoke the machine" y "Book of shallows" siguieron en el set, ahora con la voz de Ronnie Atkins. Si ahí hubiera terminado el concierto, muchos ya se daban por satisfechos, pero llegó el turno de la leyenda del rock, Bob Catley, a quien le tocó el turno con "The story ain't over" y "The moonflower society", rola del más reciente material de Avantasia.









Durante la noche también sonaron clásicos como “Th scarecrow”, “Avatasia”, “Farewell” y “Shelter for the Rain”.

"No son la mejor asistencia que hemos tenido en lo que va de esta gira, pero para nosotros ha valido la pena venir aquí, porque son un gran público. Háganme un favor: prométanme que si volveremos traerán a sus amigos y ahora vayan y díganles de lo que se perdieron", volvió a decir al micrófono Tobias Sammet. Todos contestaron un sí y algunos sellaron el pacto con la mano cornuta a lo alto.









“Lost in space” y “Sign of the cross” cerraron con broche de oro una noche mágica. Sí, mágica. Ver a Avantasia no son sólo guitarrazos y bonitas voces. Un show de Avantasia es estar frente a creadores de atmósferas únicas que transportan a lugares jamás vistos y que hacen que la realidad sea algo insignificante. El show de Avantasia en León fue un concierto que a quienes les gusta el metal no debieron perderse y fue un show que tal vez no vuelva a pisar tierras leonesas, así que como debut y despedida el momento fue mágico para quienes estuvieron ahí.