Arranca con éxito el evento VidCon y los influencers se hacen presentes

El día de hoy se celebró la primera jornada del evento VidCon, que celebra la industria del mundo digital. Influencers cómo Herlany, Calle y Poché y Regina Carrot se dieron cita para ofrecer una serie de charlas sobre la creación de contenido.

Por parte de las plataformas, voceros de Kwai y TikTok impartieron las pláticas "La democratización del video corto" y "TikTok entretenimiento que convierte", sobre el impacto de dichas redes en el mercado, y en la dinámica con los usuarios.

En entrevista con El Sol de México, Gustavo Astiazarán, Jefe de Operaciones de Kwai Latinoamérica, explicó que estos formatos de video corto son ideales para otorgar un espacio a todas las personas que desean compartir algún tipo de contenido.

“Tiktok no es una red social, es una red de entretenimiento” @efrainmendicuti 🕺🏻 💥 #VidConMéxico pic.twitter.com/CtptzRbGMX — VidCon México (@VidConMexico) September 23, 2022

En el caso particular de su plataforma, parte de sus objetivos radican también en fomentar la creación de producciones televisivas de corta duración, y en el caso de los países de habla hispana están enfocados en el género de la telenovela.

"Se hablan de problemáticas sociales y familiares, que normalmente el público latino se puede identificar. Actualmente tenemos a casi 100 productoras, y más de 90 mil video novelas se suben cada mes", señaló.

También hubo un espacio para los podcast, por medio de la charla "Podcast, la nueva manera de conectarse con grandes audiencias", que contó con la participación de los podcasters Ericka de la Vega y Oso Trava, así como la productora de "Leyendas Legendarias", Gabe Ruíz.

¡Sorpresa! @CamiloMusica invita a @Montanerevaluna al escenario de YouTube Shorts para interpretar juntos: Por Primera Vez ♥️✨



#VidConMexico #YouTubeShorts pic.twitter.com/x5fYzu66YU — VidCon México (@VidConMexico) September 24, 2022

Esta última detalló en entrevista que este formato de entretenimiento no sólo sirve para informar y entretener, pues en su caso les ha permitido impulsar la escena de entretenimiento en su lugar natal.

"Precisamente como Ciudad Juárez no es el centro de la industria, porque hay muchas maquilas, pero no hay mucha escena cultural. pero en vez de mudarnos a la Ciudad de México, dijimos podemos traer la atención del país a nuestra ciudad. No todo es Monterrey, CDMX y Guadalajara", señaló entre risas.

Como parte del talento artístico invitado por Youtube Shorts, el cantante Camilo ofreció un íntimo showcase en uno de los salones del evento, donde interpretó temas de su nuevo disco, "De adentro pa fuera".