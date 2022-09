andreitax garcia diversifica su contenido e incursiona en OF

La venezolana, modelo e influencer de 29 años, Andréa Estefanía Cañas García conocida por sus seguidores como andreitax_garcia expresó que en el mundo de las redes sociales admira a la familia estadounidense Kardashian, también conocida como Kardashian-Jenner, la cual destaca en los campos del entretenimiento, el diseño de moda y los negocios.

“Es una familia muy unida, que saben cómo aprovechar sus habilidades en el mundo de los negocios, son brillantes, sobre todo me gusta Kris Jenner, la madre y Kylie Jenner”.

añadió “mi mamá y mi abuela, también son mujeres que admiro, ya que son luchadoras, sacaron a su familia adelante en momentos difíciles, no se derrumbaron, son profesionales, muy nobles, trabajadoras y multifacéticas”.

andreitax_garcia contó que se dedica a promocionar negocios de alta calidad por internet, y que la oportunidad la obtuvo gracias a que en su cuenta de Instagram llegó a los 200k de seguidores y fue el momento donde le comenzaron a llegar las ofertas por parte de diferentes marcas y empresas, que buscaban colaborar con ella, siendo su imagen para impulsar sus negocios, a través de sus redes sociales.

“Esta oportunidad me ha permitido progresar económicamente, también física y emocionalmente, porque hay que ser fuerte para lograr todo eso, pero también mucha frustración, como sabemos, todas las cosas cuestan mucho esfuerzo y vivir para crear contenido y estar conectado con muchas personas lleva mucho trabajo”, especificó.

Además, andreitaxgarcia comentó que es modelo e influencer gracias a sus altos alcances en Instagram, Facebook y Twitter.

“Para ser modelo e influencer se debe tener mucha personalidad y madurez para entender cómo funciona y continuar, sin que te afecte emocionalmente”, especificó.

De las metas que le faltan alcanzar como modelo, andreitax_garcia comunicó que entre sus planes se encuentran adquirir su propia marca y negocios de diferentes tipos, y para ello tiene que seguir trabajando hasta conseguirlo.

Al hablar de la responsabilidad que implica ser influencer, andreitaxgarcia expuso “es mucha la responsabilidad, y tener el poder de comunicarle a la gente en centésimas de segundos, un mensaje que puede ocasionar acciones negativas o positivas, en cualquier parte del mundo, poder influir o ser influyente en el pensamiento de muchas personas, puede convertirse en un arma de doble filo, si no se sabe manejar adecuadamente”.

andreitax_garcia reveló que recientemente comenzó a crear OF para consentir a sus verdaderos fanáticos; y les aconsejó a quienes están pensando en ser parte de esta plataforma que no lo hagan por desesperación, por dinero, o porque piensan que pueden hacer lo mismo, que otra persona que conocen.

“Todos somos distintos, somos buenos en diferentes cosas, no porque a esa persona le va bien en eso, a ti también te irá bien, y si les gusta tomarse fotos y videos o se sientes cómodos mostrándose al mundo, lo mínimo que deben tener por lógica son fans, sino tienen seguidores, no deben ser inocentes y creer que el dinero viene mágicamente, de una página, no es cierto”.

Mujer emprendedora

andreitaxgarcia declaró que ella considera una mujer emprendedora aquella que tiene la capacidad de aprovechar sus habilidades, para iniciar su negocio propio, y luchar porque este tenga éxito, a pesar de todos los obstáculos que puedan enfrentar.

“El amor propio, es el que te ayuda a tener las mejores decisiones en el tiempo, el amor propio da la capacidad de soportar todas las piedras en el camino hacia el éxito, ámense y verán cómo triunfan en lo que sea que hagan”.

andreitax_garcia indicó que para buscar emprender en algún proyecto nunca se debe tomar una decisión de invertir su dinero en algo que no conozcan, porque crean “que eso da dinero”, aconsejó que empiecen sus proyectos en base a lo que son muy buenos haciendo, y teniendo mucha disciplina, no permitir que nada los desvíe de su camino, y al final el tiempo los premiará.

Lo que más disfruta de todo lo que ha logrado hasta el momento andreitaxgarcia es saber que tiene la capacidad de proporcionarle estabilidad y seguridad a su familia y a otras personas que también pueda ayudar.

Conoce más de andreitax_garcia

andreitaxgarcia comentó que su amor por las redes sociales nació desde pequeña, gracias a su mamá que le regaló unas cámaras, de ahí surge su interés de tener momentos grabados de su vida en imágenes o video, posteriormente cuando iniciaron las redes sociales, relató que sus primeras páginas fueron Hi5 y Facebook, las cuáles llenaba de fotografías y videos de su día a día, luego entendió que a la gente le gustaba el contenido que creaba y poco a poco empezó a ganar más y más seguidores.

andreitax_garcia se considera una mujer muy alegre, sociable y amigable. De las cosas que disfruta mucho es compartir su vida con mis seguidores, platicar con ellos y encontrar cosas en común.

Además, le gusta ir al gimnasio todos los días, conocer nuevos lugares, relacionarse con nuevas personas y enriquecer su vida con sus amistades.