Ana Gabriel no será “Bichota”; no hará dueto con Karol G

León, Gto.- Fiel a su estilo con la sinceridad que la caracteriza Ana Gabriel, acabó con los rumores de un posible dueto con Karol G. A través de un live por su Instagram que sirvió para saludar a sus seguidores aclaró algunos rumores.

SÍ HABÍA PLANES

En cuanto inició la transmisión, la pregunta más recurrente era si iban a grabar un dueto con la intérprete urbana del momento Karol G.

Ana Gabriel declaró que la colombiana fue quien la invitó para grabar juntas, sin embargo, dejó claro que esta colaboración ya no se pudo concretar debido a la diferencia de agendas, además de la premura por parte de la “Bichota” para estrenar el nuevo proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @anagabrieloficial

"Estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura de entregar su proyecto que pues no, no puedo estar grabando entonces desde este video yo le mando un abrazo, toda la suerte del mundo, que ya la tiene y pues nada, agradecerle infinitamente su invitación" declaró la intérprete de "Cigarrillo".

YA SERÁ PARA LA PRÓXIMA

Una vez más Ana Gabriel demuestra que es una de las cantantes de regional mexicano más posicionadas con una de las trayectorias musicales más importantes y varios artistas la han buscado para realizar alguna colaboración, como fue el caso de la intérprete de "Provenza".

NO CONOCE A YAILIN

La misma transmisión causó revuelo pues una de las personas que se encontraba conectadas era la cantante conocida como: “Yailin la Más Viral”, actual novia del cantante Annuel AA, ex de Karol G, la que rápidamente fue reconocida por las fans presentes.

Pero Yailin demostró ser una mega fan de Ana Gabriel al escribirle "¡Te amo! Eres mi cantante favorita”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @anagabrieloficial

Al ver el mensaje de la dominicana, los mismos seguidores se encargaron de hacerle saber a la intérprete de "Simplemente amigos”, que tenía una fan más y si le gustaría grabar un dueto con la rapera. A lo que la cantante respondió muy a su estilo: "No sé quién es Yailin, no sé quién es".

La reacción de Ana Gabriel se volvió viral, no solo por el hecho de no conocer a Yailin, lo que más se lamentaron los usuarios de redes sociales es que la joven estaba presente en el video en vivo, además que minutos antes no tuvo reparo en expresar su cariño y que la cantante mexicana ni supiera quién es.