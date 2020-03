Ana Brenda se estrena como youtuber

Ana Brenda Contreras adelantó su lanzamiento como youtuber, proyecto en el que trabaja desde diciembre pasado. La actriz estrenó en la plataforma de video su canal AnaBreco, un espacio que además de ofrecer un vínculo más cercano con su público mostrará sus recomendaciones de viajes, gastronomía y un aspecto más intimo sobre ella.

“Soy una mujer muy curiosa a la que le encanta explorar y hacer cosas diferentes. Todo empezó con la inquietud de hacer algo nuevo que me permitiera estar más cerca de la gente que me sigue. Así es que quise mostrar mi parte como persona, lejos del artista, mostrar cosas que a veces no se pueden ver en alguna entrevista o en un detrás de escenas, alejada de la ficción, para hablar con la gente que se quiera sumar”, dice la actriz en entrevista telefónica.

OMG! Laura Bozzo y Lizbeth Rodríguez juntas para... ¿exponer al infiel desgraciado?

La inquietud de Ana Brenda por realizar este tipo de contenidos vino después de que hizo su debut como directora en el cortometraje Wingbeat, que formó parte del proyecto Power On realizado por YouTube y Google para mostrar el talento femenino. “Ahí me di cuenta del potencial de la plataforma para generar contendido de ficción, pero también de opinión o de otras cosas”.

Gloria Calzada fue quien le dio un primer empujoncito para concretar la idea, porque una vez “fui a hacer un episodio en su canal (Puro Glow). Siempre tenemos pláticas interminables y me dio la recomendación de hacer mi propio canal, pero le dije que no sabía qué hacer ‘habla de ti, de todo lo que me estás contando ahora’, me dijo. Mis amigos siempre me hablan para saber a dónde ir a comer, de viaje, así que se trata de abrir la conversación que tengo con mi círculo cercano, para dárselo al público”, dice.

Ana Brenda Contreras es consciente de que muchas veces los youtubers son blanco de críticas, pero para ella esto no significa un reto en particular, pues asegura que en 18 años de carrera ha aprendido a sobrellevar esta parte y ser cuidadosa con todos los comentarios que emite.

“Soy una figura pública desde hace mucho tiempo y tengo una responsabilidad social sobre lo que digo. No soy una experta en ningún tema, ni necesito aleccionar o educar a quienes vean esto. Lo importante es abordar esto desde lo personal, siendo humilde, sencilla, sin pretensiones”, señala.

Gossip "Tusa", el éxito que Karol G no esperaba

Como muchas personalidades del medio artístico, la protagonista de Por amar sin ley y Dinastía fue afectada por la contingencia derivada del Coronavirus, dejando varios proyectos en pláticas. “Yo estaba en Los Ángeles con muchas juntas de trabajo, viendo qué rumbo iba a tomar mi carrera, cuál sería el siguiente proyecto; había dos series, una en Estados Unidos y pláticas de una película. Pero pasó esto, así es que preferí venirme con mi familia antes de que se hiciera más grande”.

Con su canal de YouTube, Ana Brenda Contreras espera que el público pueda conocer otros contenidos mientras permanecen en su hogar.