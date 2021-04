Ana Belena se convierte en 'diseñadora'

Dar vida a una exitosa diseñadora de modas en la telenovela "Diseñando tu amor" no fue tan complicado para la actriz Ana Belena, pues ella tiene muchas similitudes con su personaje.

"Helena tiene muy buen corazón, y considero que Ana Belena también tiene muy buen corazón. Ambas protegemos a nuestra gente y nos gusta apoyar a nuestra gente, en eso nos parecemos mucho", expresó en entrevista telefónica con EL SOL DE IRAPUATO.

"Ana Belena también lucha por su sueños y hoy lo que tengo ha sido precisamente por eso, porque durante muchos años me he esforzado por demostrar de qué estoy hecha", agregó la actriz, cuya telenovela se estrena hoy a las 4:30 de la tarde en el Canal de las Estrellas.

Este melodrama es protagonizado por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

- ¿Cómo definirías a "Helena Vargas", tu personaje?

Es una gran diseñadora de modas que aparentemente lo tiene todo. Es una mujer valiente, muchas mujeres se van a identificar con ella porque lucha por sus sueños.

Algo pasa en su familia que a los 16 años la corre su papá de la casa, se las ve 'negras' y tiene que salir adelante sola.

Mi papá lo interpreta Sergio Goyri, y es increíble compartir escenas con él porque yo lo veía desde que era chiquita, ¡estaba nerviosa la primera vez que hicimos una escena!.

Es una historia padrísima, una historia rosa que va a reunir a toda la familia.

También están los malos. Martha Julia me va a hacer la vida de 'cuadritos' con el amor de mi vida, que es "Héctor", interpretado por Osvaldo de León.

- ¿Cómo te empapaste de toda la parte técnica de tu personaje?

La verdad me acerqué a Fernanda, que es la diseñadora de vestuario de la producción, y también tengo una amiga que es una gran diseñadora. Me acerqué con ellas para conocer más a fondo su profesión.

Además yo he tomado clases de diseño, de cómo hacer patrones, de costura...la verdad no se me da nada, es bastante complicado, yo pensé que era más fácil, ¡mis respetos para la gente que lo hace!.

- Esta es tu primera telenovela en Televisa. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus nuevos compañeros?

De lo que más he aprendido es de las pláticas que tenemos afuera del set.

Me encanta platicar con esos primeros actores que te contaban cómo era grabar antes, cómo han cambiado las cosas y cómo ellos se van adaptando a los cambios...Uno se tiene que adaptar a esos cambios.

- El año pasado estrenaste la película "Loco por ti", con Jaime Camil y Sandra Echeverría, y donde también pudiste compartir créditos con Brooke Shields. ¿Qué impresión te dejó?

Ha sido la primera vez que hice cine. Me encantó, me encantó la forma en que se trabaja, es una forma distinta a la de una telenovela.

Brooke es una mujer sencilla, todo el tiempo estaba platicando con nosotros.

Nos dio 'tips' que jamás hubieras esperado de ella. Ahí te das la cuenta de la sencillez. Puedes tener muchísimo éxito, pero la sencillez la valoras y la agradeces.